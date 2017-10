Sáenz de Santamaría afirma que "no ha habido referéndum ni apariencia de tal" en Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este domingo en Moncloa que "no ha habido referéndum ni apariencia de tal". "No podía celebrarse y no se ha celebrado", ha dicho, y ha pedido a la Generalitat que ponga fin a esta "farsa" porque "no conduce a nada bueno".

Además, ha defendido la actuación policial. "Han actuado de modo proporcional y proporcionado. Han cumplido con una obligación democrática", ha dicho, y ha añadido que "han pretendido que la ley y la justicia quedaran invalidadas en Cataluña, pero se ha demostrado que el Estado democrático de derecho funciona".

"La Generalitat decidió seguir adelante a pesar de no contar con ningún aval. Ni censo autorizado, ni mesas oficialmente constituidas, ni sindicatura electoral que lo avale. Pese a la ilegalidad constatada quisieron seguir adelante", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno.

Por otro lado, ha afirmado que "los Mossos han pedido apoyo esta mañana a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos estaban allí para cumplir una decisión judicial".

También ha denunciado que los organizadores del referéndum han utilizado a "niños y mayores".

Sáenz de Santamaría ha considerado a Puigdemont, Junqueras y Forcadell los responsables del referéndumHa considerado, además, que los únicos responsables de la situación actual son el presidente catalán, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por seguir con el referéndum ilegal. "Al señor Puigdemont la democracia la viene enorme", ha subrayado.

"Al señor Puigdemont sencillamente la democracia le viene enorme, nunca la ha entendido", ha subrayado la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que le ha acusado de imponer sus "ambiciones personales y políticas" como "la única ley de Cataluña".

En este sentido, ha hecho un llamamiento expreso a Puigdemont y sus socios para que asuman que el referéndum es "claramente irrealizable".

Avisa a PSOE y PSC que no es el momento de "cálculos electorales"

Sáenz de Santamaría también ha avisado al PSC y al PSOE que ahora no es el momento de hacer "cálculos electorales" en un día "muy complejo" para todos los catalanes y en el que el Gobierno está intentado que se cumpla la ley en Cataluña.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría se ha referido así a las palabras del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont que "renuncien a sus responsabilidades".

"No sé cómo haría las cosas el señor Iceta, pero sé que en España la legalidad tiene que cumplirse y los cálculos electorales olvidarse", ha alertado.

Sáenz de Santamaría ha recordado que las Fuerzas de Seguridad del Estado están haciendo un "esfuerzo tremendo" para hacer cumplir la legalidad "de forma profesional y proporcional".