El PSOE ve "completamente razonable" que Interior coordine a los Mossos el 1-O

El PSOE ve "completamente razonable" que un mando del Ministerio del Interior coordine a los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre "sin invadir competencias", según afirmó este lunes su secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, que advirtió, no obstante, de que si el Gobierno quiere "suplantar competencias" de la Generalitat tendrá que recurrir a otro "mecanismo constitucional".

Calvo compareció en una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión para constituir el Consejo Asesor para las Políticas de Igualdad del partido. El encuentro estuvo encabezado por el secretario general, Pedro Sánchez, y asistieron también el responsable de Estudios y Programas, José Félix Tezanos, y la presidenta de este nuevo órgano, Altamira Gonzalo.

Preguntada por la coordinación de los Mossos por parte de Interior durante la jornada en la que está convocado el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, Calvo consideró que se trata de una decisión "encaminada a preservar la convivencia, la tranquilidad, las libertades y la seguridad en Cataluña".

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución para frenar el 1-O o una eventual declaración unilateral de independencia, comentó que los socialistas no son quien para "decirle al Gobierno qué tiene que hacer" y no precisó la posición del PSOE: "El Gobierno decidirá si lo utiliza o no, y cuando llegue ese momento el PSOE también tomará su posición".

Exige a Podemos no confrontar

Calvo también se refirió a la intervención de este domingo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la asamblea de cargos públicos que su partido celebró junto a fuerzas nacionalistas e independentistas en Zaragoza, y en la que reclamó a Pedro Sánchez que no caiga "en la trampa de un frente con el PP" con respecto a Cataluña y pidió al PSOE "enviar al PP" y a Ciudadanos "a la oposición".

"No es momento de vías paralelas ni de confrontar", dijo Calvo a preguntas de los periodistas. "Toca estar unidos, no crear confrontación y defender la Constitución (...). Algunos deberían de no estar enredando con confrontaciones", reiteró, para inmediatamente después conminar a Iglesias a debatir en el seno de la comisión sobre el modelo territorial que se ha creado en el Congreso a propuesta del PSOE.

Para la socialista, el PSOE está "haciendo lo que corresponde", que es "apoyar el mantenimiento impoluto de nuestra democracia" y el "modelo constitucional", y con una actitud "coherente" ante una "situación preocupante", situación ante la que todas las medidas se deben tomar de forma "proporcional" y "equilibrada" entre "libertad y seguridad". "El mejor ejemplo de la posición del PSOE son los alcaldes en Cataluña", concluyó.

El referéndum: "Lamentable"

Además, Calvo envió un mensaje claro al president de la Generalitat, Carles Puigdemont: "No puede declarar la independencia de nada, ni el 2 de octubre, ni el 3, ni ninguno. Nadie va a declarar nada el 2 de octubre", subrayó la número cuatro del partido, que dijo la comunidad internacional, "como es lógico", no aceptaría una declaración de independencia, y que el referéndum no es tal "porque está fuera de la legalidad".

"Muchos catalanes pensarán que la independencia les va a llevar a un nirvana de ventajas inconmensurables, pero debajo de esa propuesta se esconde algo bastante lamentable (...). Hay que seguir insistiendo en que la propuesta independentista es inaceptable democráticamente hablando, el referéndum no cabe en nuestra democracia, no es una propuesta democrática", ahondó.

Igualmente, reclamó al partido en el que milita Puigdemont, el PDeCAT, que se aclare, pues ha apoyado en el Congreso crear la citada comisión de estudio del modelo territorial al tiempo que, a juicio de los socialistas, se coloca en una "posición de máxima tensión" en Cataluña, donde insiste en llevar a cabo el referéndum colocando a "Cataluña y España en una situación imposible, ilegal, lamentable y absolutamente imposible", concluyó Calvo.