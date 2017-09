Sabina sale en pleno concierto en defensa de Serrat por sus críticas al referéndum en Cataluña

El cantautor Joaquín Sabina tuvo este sábado por la noche palabras para su amigo Joan Manuel Serrat a cuenta de la polémica surgida por las críticas del artista catalán al referéndum del 1-O.

Serrat dijo el viernes que el referéndum secesionista "no es transparente" y no puede "representar a nadie", palabras que le valieron ser criticado por los separatistas catalanes. Este sábado, Sabina, en pleno concierto en Alicante, salió en defensa de su amigo, y dijo que firmaba debajo de unas declaraciones que, a su juicio Serrat emitió con "respeto" y "sensatez".

El maestro Sabina se acuerda de su amigo Serrat en Alicante, suscribiendo sus palabras sobre Cataluña. No podía ser de otra forma. Valiente. pic.twitter.com/xhQbj1O7YX — Carolina Pascual (@cpascualr) 23 de septiembre de 2017

Posteriormente, en su interpretación de una de sus canciones más famosas, Y nos dieron las diez, Sabina cambió una estrofa para hacer un guiño a la actualidad en Cataluña. Así, en vez de decir "Sé que no lo soñe —protestaba mientras me esposaban los municipales—", Sabina cantó "Sé que no lo soñe —protestaba mientras me esposaban los Mossos d'Esquadra—".

"Sé que no lo soñé... Protestaba mientras me esposaban los Mossos d'Esquadra". Sabina. De Alicante al mundo (más actual)... pic.twitter.com/zNS4fDYH5l — Carolina Pascual (@cpascualr) 24 de septiembre de 2017