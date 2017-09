La oferta de Bañez a sindicatos y empresarios: tres contratos y penalizar el 'abuso' del temporal

Báñez (c), durante la reunión que ha mantenido con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo (2i) y Pepe Álvarez (i), y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell (2d) y Antonio Garamendi (d). (EFE/Fernando Alvarado)

Báñez (c), durante la reunión que ha mantenido con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo (2i) y Pepe Álvarez (i), y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell (2d) y Antonio Garamendi (d). (EFE/Fernando Alvarado)

La ministra Báñez ha desempolvado este martes el acuerdo de investidura con Ciudadanos y lo ha plantado en la mesa de diálogo convocada con los agentes sociales. Ahí, ante los ojos de sindicatos y empresarios, estaban varias de las medidas laborales de aquel pacto: el bonus-malus para desincentivar la temporalidad, la reducción del número de contratos y la racionalización de horarios para compatibilizar la vida laboral y familiar.

"Estamos dispuestos a la negociación", dijo tras la reunión Unai Sordo, el líder del sindicato CC OO, que había acudido a la reunión en la sede de Empleo junto a su homólogo en UGT, Pepe Álvarez, y los representantes de los empresarios Antonio Garamendi (Cepyme) y Juan Rosell (CEOE).

Alguna de las propuestas del documento ya habían sido anunciadas por Empleo —como la prórroga del Prepara o los 430 euros para ninis registrados Sistema de Garantía con un contrato de formación— pero otras dos, pese a no ser novedosas por estar incluídas en aquel acuerdo del C's, supondrían reformas laborales importantes.

La primera es simplificar los modelos de contratación a tres: indefinido, formación y temporal con indemnización creciente. Bañez no ha dado detalles sobre qué despido correspondería a un temporal, pero el pacto con el partido e Rivera contemplaba una indemnización inicial de 12 días por año trabajado, que aumentaría hasta 16 y luego a 20 días.

La segunda gran medida es penalizar a las empresas que abusen de la contratación temporal y de la rotación de trabajadores. El desincentivo (o 'malus' consistiría en un incremento de cotizaciones sociales por desempleo. Y de forma paralela, se dotaría un 'bonus' en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que firmen más contratos fijos respecto a la media del sector.

Pero no son las únicas ofertas realizadas por Báñez. La propuesta añade un refuerzo de la inspección contra quienes no convierten los temporales en fijos al final del plazo máximo, medidas para cuantificar la retribución por género conforme a una tabla de clasificación profesonial y un acuerdo para favorecer la conciliación laboral. Tres medidas para las que no se va más allá de la intención y sin detalles para su implementación.

La reunión ha supuesto un punto de partida ante un otoño que los sindicatos prevén caliente, con movilizaciones en la calle, si el Gobierno no camina hacia la mejora en la calidad del empleo y la recuperación del poder adquisitivo que los ciudadanos perdieron durante la crisis. La ministra se ha mostrado "abierta" a debatir las medidas y asegura que existe un "buen nivel de acuerdo" con los agentes sociales, al menos, en los temas a tratar.