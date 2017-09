Colau y sus socios ante el 1-O: quiénes son, qué piden y cómo imaginan el día después

Los inscritos de Catalunya en Comú decidieron esta semana que el partido apoye participar en el 1-O, aunque considera que es una "movilización" y no la consulta que necesita Cataluña. A la pregunta "¿Catalunya en Comú tiene que participar en la movilización del 1-O?", 2.053 inscritos votaron a favor (59,39%) y 1.404 lo hicieron en contra (40,61%). La participación fue del 44%: se pronunciaron 3.458 de los más de 7.000 inscritos con derecho a voto.

La portavoz de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, destacó que la consulta fue "abierta, transparente y democrática" y que en su partido, donde conviven "sensibilidades diferentes", decide "la gente", no "una cúpula". Ya el pasado 8 de julio, la coordinadora de Catalunya en Comú aprobó respaldar el 1-O, pero entendiéndolo como una "movilización" para hacer frente a la "represión" del Estado, no como una votación vinculante.

Así las cosas, los comunes llamarán a participar en el 1-O, pero no apostarán en público por ninguna opción. El partido no es independentista, aunque sí hay cargos que apuestan por una Cataluña independiente. ¿Qué es realmente Catalunya en Comú? ¿Qué relación tiene con Podemos? ¿El resultado refleja una fractura interna? ¿Cómo se imaginan los comunes el día después del 1-O? Estas son algunas claves:

Qué es Catalunya en Comú

Catalunya en Comú es una joven formación catalana cuya asamblea fundacional se celebró en abril. Al frente de su ejecutiva está Xavier Domènech, diputado de En Comú Podem –la confluencia catalana de Unidos Podemos– en el Congreso. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, forma parte de la coordinadora, máximo órgano entre asambleas, y es otra de las cabezas visibles.

El partido tiene cuatro grandes patas: Barcelona en Comú –el partido con el que Colau ganó las municipales de 2015–, EUiA –referente de IU en Cataluña y liderada por Joan Josep Nuet–, ICV –que se presentó en coalición con EUiA en múltiples elecciones y cuyas figuras más reconocidas son el diputado catalán Joan Coscubiela y el eurodiputado Ernest Urtasun–, sectores de Podem e independientes.

¿Qué defienden? ¿Causa tensiones el 1-O?

Aunque a primera vista el resultado de la votación es algo ajustado (59,4% contra 40,6%), las fuentes consultadas destacan que el referéndum no causa tensiones entre las distintas piezas que integran Catalunya en Comú. El motivo es que cada una de esas formaciones también está dividida sobre si conviene participar en el 1-O. En el partido hay "distintas sensibilidades", señalan desde la dirección, que "conviven" unidas en torno a un discurso esencialmente social.

"La gente ha votado y lo administraremos con normalidad. La posición en la cuestión nacional la tenemos clara, y no vamos a permitir que todo salte por los aires por una cuestión puntual", señala un miembro de la dirección de uno de los partidos integrado en los comunes, que recuerda que no ven el 1-O como un "referéndum": "No le damos viabilidad, pero es una movilización contra el PP y su respuesta al cambio político en Cataluña, que es irreversible"

¿Son los comunes independentistas?

No, aunque hayan decidido votar el 1-O. Barcelona en Comú es, según distintas fuentes, la formación más favorable a participar, seguida de EUiA e ICV. Catalunya en Comú no es un partido "independentista", pero sí defiende la celebración de un referéndum pactado y con garantías para decidir el futuro político de Cataluña. "El proyecto de 1978 se agotó, y queremos pensar uno nuevo para otros 20 o 30 años y que el país no se rompa", dice un miembro de la cúpula.

¿Cómo imaginan los comunes el día después?

Sea cual sea el resultado del 1-O, los comunes creen que habrá que caminar hacia la "reconciliación" el día después. Un integrante de la ejecutiva dice que "el inmovilismo del PP", el independentismo de Junts pel Sí y la "autarquía" de la CUP están "agotados", y que la propuesta de Catalunya en Comú, basada en el "diálogo", será "imprescindible" para construir un "proyecto de Estado conjunto" que resuelva "la mayor crisis desde 1978".

En ese sentido, fuentes de la dirección dicen que la carta conjunta del president Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament –Carme Forcadell– y Ada Colau, remitida este viernes a Mariano Rajoy y Felipe VI pidiendo pactar un referéndum y haciendo un "llamamiento al diálogo" anticipa los pasos que quieren dar los comunes después del referéndum.

En ese escenario, la aspiración del partido no es ser un mero participante en las conversaciones que puedan abrirse, sino que aspira a "liderar" las eventuales negociaciones y "arbitrar" entre las posiciones más extremas. "Nosotros tenemos todas las opiniones dentro, así que podemos entender a unos y a otros. Los extremos no están cualificados para liderar el proceso. Nuestra apuesta es de fretarnidad", resume un integrante de la ejecutiva.

Catalunya en Comú no es Podemos

Aunque hay dirigentes de Podem –marca de Podemos en Cataluña– en Catalunya en Comú, lo están a título individual. Podem es una organización al margen de la formación de Colau y Domènech, liderada por Albano Dante Fachín, que ocupa el cargo de secretario general de Podem y es diputado de Catalunya Sí Que Es Pot –la candidatura en la que participó Podemos para las autonómicas de 2015– en el Parlament.

Los 1.300 inscritos de Podem votan desde este viernes y hasta el domingo si "Podem Catalunya tiene que llamar a la participación y a la movilización" el 1-O. Los resultados se conocerán el lunes, y la ejecutiva apoya el sí. Mientras tanto, la dirección estatal de Podemos, liderada por Pablo Iglesias, quiere relevar a Fachín en una asamblea extraordinaria y que la nueva cúpula de Podem integre al partido en Catalunya en Comú.