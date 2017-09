Un atentado en el metro de Londres con una bomba casera deja 29 heridos

Al menos 29 personas han resultado heridas tras una explosión en la estación de metro de Parsons Green, en Londres, en un ataque terrorista. 19 de los heridos, la mayoría con quemaduras, fueron trasladados al hospital pero ninguno de ellos está grave, informan los servicios de emergencias. Otros diez heridos fueron al hospital por su propio pie. De todos los afectados, ocho ya han sido dados de alta. Horas después, el Estado Islámico ha asumido la autoría del atentado.

La deflagración se produjo sobre las 07.20 horas (GMT) en un vagón de tren de la estación, al suroeste de Londres, en el tramo exterior de la línea District, cuando estaba repleta de pasajeros que acudían a su trabajo en el centro de la ciudad.

Tras hablar inicialmente de un "incidente", la Policía Metropolitana ha confirmado que investiga los hechos como un acto terrorista, aunque no ha dado a conocer si ha sido responsabilidad de radicales islámicos o de la extrema derecha.

"Se ha utilizado un explosivo improvisado", ha dicho el oficial de Policía Mark Rowley ante los medios. "Se está llevando a cabo una investigación liderada por el mando antiterrorista de la Policía Metropolitana y por el mando antiterrorista de Scotland Yard, con el apoyo de los colegas del servicio secreto", ha continuado.

Rowley ha advertido a los londinenses de que verán un aumento de la presencia policial, sobre todo en los transportes. Antes de finalizar su intervención, el agente ha pedido que todo aquel que tenga información o imágenes sobre los sucedido se las haga llegar a la Policía.

Los responsables del transporte cerraron un tramo de la línea District, entre las estaciones de Wimbledon y Earls Court, mientras la Policía observaba las imágenes de las cámaras de seguridad.

Según las fotos divulgadas por los medios, el artefacto estaba en un cubo blanco dentro de una bolsa de un supermercado y al parecer tenía un detonador pero no llegó a explotar en su totalidad, lo que ha hecho pensar a los expertos que el responsable tenía como objetivo provocar numerosas víctimas a la hora punta de la mañana.

🇬🇧 URGENT: London's Met Police have no comment on reports of explosion on tube train, aware of 'incident' at Parsons Green tube station. pic.twitter.com/mM7I3nivSi

"Hemos enviado múltiples recursos a la escena y nuestros primeros médicos han llegado en menos de cinco minutos", señaló Natasha Wills, adjunta al director de operaciones del Servicio de Ambulancias de Londres, que afirmó que lo primordial era evaluar el nivel y naturaleza de las heridas.

Robyn Frost, una pasajera del tren, dijo a la prensa que "la gente corría por la estación cubierta de sangre" y que la "gente salía corriendo y gritando intentando huir".

La explosión obligó a desalojar a los vecinos y cerrar la estación. Las fuerzas del orden se afanan en recoger pruebas forenses que permitan localizar al responsable de este nuevo atentado —el quinto— en el Reino Unido.

Los otros cuatro fueron: uno en marzo ante el Parlamento británico; otro en mayo en el estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, el de junio en el puente de Londres, y otro, también en junio, en una mezquita del norte de la capital.

La primera ministra británica, Theresa May, ha confirmado que Reino Unido no cambiará su nivel de amenaza terrorista al mantenerse en "grave", el segundo más alto de una escala de cinco y que significa que un atentado es altamente probable.

May indicó que el dispositivo casero "tenía como objetivo causar un gran daño" y pidió a los ciudadanos que se mantengan "alerta" en el transporte público de la capital británica. "La policía y los servicios de seguridad están trabajando para comprender al completo las circunstancias de este cobarde ataque e identificar a los responsables", afirmó.

May ha presidido la tarde de este viernes una reunión del comité de emergencia Cobra, formado por los principales ministros, las fuerzas del orden y representantes de los servicios secretos, aunque en esta ocasión también se sumó el alcalde de Londres, el laborista musulmán Sadiq Khan.

"La amenaza terrorista a la que nos enfrentamos es grave, pero trabajando unidos les derrotaremos", dijo May, y felicitó por su "profesionalidad" a la policía y a los servicios de emergencia.

Al serle preguntada por las declaraciones del presidente de EE UU, Donald Trump, en las que sugirió que los autores del atentado estaban en el radar de la policía, May contestó que "especular sobre una investigación en marcha no ayuda a nadie".

"Esta es gente enferma y demente que estaba en el punto de mira de Scotland Yard", aseveró Trump sobre los autores del ataque. "Los terroristas deben ser tratados de forma mucho más dura", ha sentenciado.

