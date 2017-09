Maza no ve delito en que Colau hable de un acuerdo para facilitar que se pueda votar el 1-O

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido este jueves que no se puede actuar contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por hablar de un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para facilitar la votación de cara al referéndum del próximo 1 de octubre, aunque ha advertido de que se investigará el contenido del mismo.

Colau ha garantizado este jueves que el acuerdo alcanzado con la Generalitat "no entra en contradicción" con el informe del secretario municipal, que avisa de que ceder locales es inconstitucional, aunque ha declinado concretar los detalles.

En declaraciones a Onda Cero, el fiscal general del Estado ha enfatizado que el hecho de que la regidora barcelonesa hable de una "solución" para facilitar la votación "no significa que exista compromiso para poner un local a disposición" de la consulta. "Decir eso no es nada punible", ha subrayado Maza, quien no ve "contenido penal" en esa declaración de Colau.

En cualquier caso, Maza ha incidido en que habrá que esperar a ver en qué se concreta ese acuerdo para determinar si es necesario adoptar alguna medida contra la alcaldesa, como ya se ha hecho con más de 700 alcaldes de toda Cataluña por pretender "cooperar" con la celebración del referéndum.

"Firmes pero prudentes"

El fiscal general del Estado también se ha referido al acto en el Tarraco Arena de Tarragona, donde se ha puesto en marcha la campaña de la polémica cita electoral. Maza ha manifestado que correspondía a los cuerpos policiales decidir cómo actuar y ha subrayado que la Fiscalía "no puede llegar a todo".

El fiscal general señala que habrá que esperar a ver en qué se concreta el acuerdo para decidir si es necesario adoptar medidasMaza ha recordado que desde la Fiscalía se ha dado intrucciones a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para que traten de evitar cualquier actuación de colaboración o facilitación para la cita de dentro de dos semanas.

"Se les ha trasladado una órden genérica de que en casos como los de hoy sean ellos los que tomen sus propias decisiones. Tampoco vamos a ponerles en una situación comprometida y dificilísima. Nos fiamos de ellos", ha recalcado.

En la misma línea, ha incidido en que es necesario mantener la "proporcionalidad" en la respuesta: "Hay que ser firmes y enérgicos pero prudentes, sin cometer errores graves". Y se ha mostrado convencido de que ante "un problema gravísimo de orden público" las fuerzas policiales habrían actuado de acuerdo a la situación.

