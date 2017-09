Desafío independentista | Directo: Colau y Govern acuerdan que se pueda votar en Barcelona sin poner en riesgo a instituciones

El Gobierno mueve ficha ante el desafío de Junqueras

El Consejo de Ministros adoptará el viernes nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la celebración del referéndum. Esta es la respuesta del Gobierno después de que la Generalitat anunciara hace unas horas que dejará de enviar a Hacienda el informe semanal sobre sus gastos del que informó Oriol Junqueras.

Querella contra 5 miembros de la Sindicatura Electoral

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña que fueron designados por el Parlament para ejercer funciones análogas a las de una Junta Electoral en el referéndum del 1-O.



La querella les acusa de un delito de desobediencia, usurpación de funciones y malversación, por aprobar acuerdos para la celebración del referéndum de independencia cuando la consulta ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Assange, protector de la web del referéndum

El fundador de Wikileaks, que últimamente se ha mostrado muy activo en Twitter en todo lo referente al procés, ha asegurado que está ayudando a proteger la web del referéndum de Cataluña, cerrada por orden judicial. "Tenemos mucha experiencia paralizando la censura abusiva. Me complace ayudar a proteger los derechos de publicación de la web del referéndum".

El PSC afirma que no ha habido acuerdo entre el Ayuntamiento y el Govern

Las reacciones a las palabras de Colau —que hace unas horas anunció que el 1-O "se podrá participar" en la ciudad de Barcelona "sin poner en riesgo instutciones ni servidores públicos"— no se han hecho esperar. El primero fue Carles Puigdemont, quien celebró el acuerdo al que habían llegado la alcaldesa y el Govern. Y más tarde, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), quien ha afirmado que si ha habido acuerdo ha sido entre partidos "favorables a una movilización" y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, que no "facilitará locales ni medios". "No se ha debatido", ha sentenciado.

Los Mossos remiten a los policías locales las órdenes de requisar las urnas.

Los agentes locales catalanes están siendo informados a lo largo de esta tarde por los mossos para que elaboren atestados sobre cualquier preparativo del referéndum en sus localidades y adopten las medidas necesarias de intervención, tanto de urnas como de cualquier otro material destinado al 1-O.

La Fiscalía descarta imponer una fianza a Puigdemont.

El presidente de la Generalitat 'esquiva' de momento la fianza que pedía la Fiscalía para él y para sus consellers para asegurar responsabilidades económicas por el referéndum. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha descartado esa petición de la Fiscalía... "por el momento".

El acto de Tarragona incurriría en "delito".

Sobre ese acto de Tarragona, que se celebrará en el Tarraco Arena a partir de las 20.00 horas, el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, dijo a los partidos, instituciones y al Govern que podrían incurrir en un delito si finalmente se lleva a cabo.

¿Qué actos se celebran esta tarde?



- En Badalona se celebrará un acto unitario para el 'sí', organizado por Òmnium y la ANC

- En Tarragona tendrá lugar el primer "acto de campaña", en el que entre otros participaran el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol junqueras.

Advertencia.

Las subdelegaciones del Gobierno en Barcelona y Tarragona han informado a los responsables de los recintos de Badalona (Barcelona) y Tarragona, que esta noche acogen actos relativos al referéndum del 1 de octubre, de que su celebración es ilegal. Se ha informado tanto al director de la Masía de Can Boscà de Badalona como al responsable del Tarraco Arena de Tarragona de las consecuencias que les puede conllevar permitir tales actos.

Acuerdo entre Colau y el Govern.

Ada Colau ha asegurado este jueves que en la ciudad de Barcelona se podrá "participar" el 1 de octubre y que se podrá hacer "sin poner en riesgo institución ni servidores públicos". "Cumplimos nuestro compromiso", ha escrito en Twitter en alusión a un acuerdo con el Govern para facilitar la participación, una noticia que ha celebrado Puigdemont.



Complim el nostre compromís: a Barcelona l'#1oct es podrà participar sense posar en risc institució ni servidors públics — Ada Colau (@AdaColau) 14 de septiembre de 2017

El TSJC ordena elaborar una lista de medios de comunicación con publicidad del 1-O.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Guardia Civil que adopte las medidas técnicas oportunas para deshabilitar la web del referéndum e identificar qué medios de comunicación con sede en Cataluña han insertado publicidad institucional sobre el 1-O.

La postura de Bruselas.

Juncker, presidente de la Comisión Europea, ha sido una de las personas que ha mostrado este jueves su postura sobre el procés. Lo ha hecho con contundencia y sin dejar lugar a medias tintas: ""Es evidente que si un 'sí' a la independencia de Cataluña llegara un día, respetaremos esa decisión, pero Cataluña no podrá convertirse en miembro de la Unión Europea al día siguiente". Desde Bruselas, sin embargo, se ha descafeinado enseguida su respuesta: aseguran que su posición será la que dicten las Cortes generales y el Tribunal Constitucional, y el eventual resultado solo sería aceptado en la UE si lo es en España.

El 14 de septiembre está marcado en el calendario independentista como una fecha señalada por el inicio de la campaña electoral por el 1-O. En unas horas arranca en la plaza de toros de Tarragona el acto que dará el pistoletazo de salida en lo que se presenta como una tarde movidita. ¡Empezamos y bienvenidos!