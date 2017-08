La Casa Real tras el atentado de la Rambla: "Son unos asesinos y no nos van a aterrorizar"

Tras el atropello masivo por una furgoneta blanca en las Ramblas de Barcelona, políticos, instituciones y figuras públicas se han apresurado a mostrar solidaridad con las víctimas y a expresar su conmoción y tristeza por el atentado terrorista. Al menos trece personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas.

Imágenes 1 Foto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que se mantiene en contacto con las administraciones y aclama la libertad "frente a la barbarie".

Por su parte, la Casa Real ha condenado fuertemente el atentado: "Son unos criminales que no nos van a aterrorizar".

Los terroristas nunca derrotarán a un pueblo unido que ama la libertad frente a la barbarie. Toda España está con las víctimas y familias MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 de agosto de 2017

Seguint de prop els esdeveniments ocorreguts a la Rambla. Equips d'emergència activats i treballant.https://t.co/xDe0MJmw2R — Ada Colau (@AdaColau) 17 de agosto de 2017

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 de agosto de 2017

Màxima prudència i tota l'atenció a les víctimes en els successos d'aquesta tarda a Barcelona. Desplegat i coordinat tot l'operatiu policial — Carles Puigdemont (@KRLS) 17 de agosto de 2017

Toda mi solidaridad con las víctimas atentado #Barcelona y todo mi apoyo a las Fuerzas de Seguridad para derrotar a los terroristas — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 17 de agosto de 2017

Comunicat del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) condemnant l'atemptat terrorista a Barcelona https://t.co/HwZVOjWvfm — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 17 de agosto de 2017

El terror no vencerá a los demócratas. Mi solidaridad con las víctimas y sus familiares en estos momentos tan difíciles https://t.co/3toO9iCZmp — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 17 de agosto de 2017

Hoy lloramos a las víctimas del atentado pero no nos podrán doblegar. Nuestro corazón con #Barcelona y unidos siempre por la libertad. pic.twitter.com/zEvPVtdwyc — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 17 de agosto de 2017

Siguiendo con preocupación y cautela las noticias que llegan desde Las Ramblas. Todo el cariño y la solidaridad de Madrid con Barcelona. — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 17 de agosto de 2017

📸 Crespón negro en la fachada de la Real Casa de Correos para reflejar la solidaridad de los madrileños con Barcelona. Hoy todos #SomosBCN pic.twitter.com/RmCsumn6Ax — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 17 de agosto de 2017

Muy preocupados por lo ocurrido en la Rambla de Barcelona. Estamos atentos a las fuentes oficiales. Toda nuestra solidaridad con los heridos — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 17 de agosto de 2017

Siguiendo con mucha preocupación el atropello de Barcelona. Todo mi apoyo a las víctimas y a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) 17 de agosto de 2017

Uno de los tuits más polémicos ha sido el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que sugiere matar a los terroristas. "Estudien lo que el general Pershing de EEUU hizo a los terroristas cuando fueron capturados. ¡No hubo más terrorismo radical islámico durante 35 años!", ha dicho en la red social tras condenar los atentados.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

El presidente se refiere así a una historia no confirmada que atribuye al general John Pershing según la cual, a principios del siglo XX, antes de ejecutar a 50 insurgentes musulmanes filipinos, el general estadounidense ordenó empapar en sangre de cerdo las balas antes de ejecutarlos a 49 de ellos. Según el Corán, está prohibido que los musulmanes entren en contacto con la carne porcina.

Más allá de los representantes políticos españoles, el mundo del deporte también ha querido mostrar su consternación.

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el17 de Ago de 2017 a la(s) 11:34 PDT

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 17 de agosto de 2017

Que tristeza todo lo que está ocurriendo en #Barcelona. Mi apoyo para las familias de las víctimas, heridos, en estos momentos duros. BASTA — Fernando Alonso (@alo_oficial) 17 de agosto de 2017

Destrozado por lo ocurrido en las #Ramblas de #Barcelona.Todo mi apoyo a las víctimas, heridos y familiares en estos momentos tan difíciles. — Pau Gasol (@paugasol) 17 de agosto de 2017

Mi solidaridad con las familias de las víctimas de hoy en #Barcelona — Ona Carbonell (@onacarbonell) 17 de agosto de 2017

Barcelona. 💔

No al terrorismo. No a la dictadura del miedo.#StopTerrorism — Sergio Ramos (@SergioRamos) 17 de agosto de 2017

Impotencia y rabia.

Solidaridad y respeto para todos los afectados.

BARCELONA SEMPRE AMB TU !!

Mucha Fuerza !! pic.twitter.com/Q6k9uWY6wj — Jordi Alba (@JordiAlba) 17 de agosto de 2017

La noticia del atentado ha traspasado rápidamente nuestras fronteras. El secretario de Estado de EE UU, Rex Tillerson, ha prometido que su Gobierno y sus aliados encontrarán y llevarán ante la Justicia a los terroristas en Barcelona y en todo el mundo, tras condenar el ataque en esa ciudad.

Solidaridad con #Barcelona. Estamos a su lado. 🇫🇷🇪🇸 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 de agosto de 2017

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo. — Barack Obama (@BarackObama) August 17, 2017

Thoughts and prayers to #Barcelona — Melania Trump (@FLOTUS) 17 de agosto de 2017

I condemn the terrible attack in #Barcelona. My thoughts are with all those affected. We stand united in the fight against terrorism. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 17 de agosto de 2017

Mucha tristeza por el terrible atentado en #Barcelona. Todos con las familias y las victimas. Solidaridad de la @EU_Commission con España. pic.twitter.com/BGQufuHmwE — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 de agosto de 2017