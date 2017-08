Destinan 13,6 millones a la comercialización de productos agrarios y alimentarios, y derivados de pesca y acuicultura

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y el Departamento vasco de Desarrollo Económico e Infraestructuras destinarán una partida de 13,6 millones de euros a la transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios, y de los productos derivados de la pesca y la acuicultura. Las personas físicas o jurídicas, cooperativas o empresas que quieran optar a estas subvenciones, tienen de plazo hasta el próximo día 17 para presentar sus solicitudes.

Según datos del Gobierno vasco, recogidos por Europa Press, las ayudas se ajustarán a un programa de inversiones, que podrá ser de carácter anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados, y del momento en que se efectúen los pagos.

En concreto, el programa Lehiatu Berria contempla ayudas para la realización de inversiones en la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas; destinadas a la transformación y comercialización de los productos forestales; a la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura; y en las industrias agrarias y alimentarias de Euskadi que no tengan encaje en el resto de apartados.

Las ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas cuentan con una partida de 9 millones de euros, cofinanciados con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER y a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

PRESUPUESTOS VASCOS

Con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se dotarán 4.234.750 euros, correspondiendo 1.334.750 euros a crédito de pago para el año 2017 y 2.900.000 euros a crédito de compromiso para el año 2018.

Con cargo al fondo comunitario FEADER, al amparo del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020 se destinarán 4.775.357 euros que se aplicarán mediante los correspondientes pagos que realice el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco, correspondiendo 1.505.144 euros a crédito de pago para el año 2017 y 3.270.213 euros a crédito de compromiso para el año 2018.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas personas físicas o jurídicas: agricultores o agrupaciones de agricultores, cooperativas agrarias o empresas agroalimentarias con establecimiento productivo en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que transformen, desarrollen o comercialicen productos a partir de los productos agrícolas.

PRODUCTOS FORESTALES

Por otro lado, las ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización de los productos forestales ascenderán a 1.914.893 euros. De ellos, 900.000 euros serán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, correspondiendo 400.000 euros a crédito de pago para el año 2017 y 500.000 euros a crédito de compromiso para el año 2018.

Además, 1.014.893 euros serán con cargo al fondo comunitario FEADER, al amparo del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, correspondiendo 451.063 euros a crédito de pago para el año 2017 y 3.270.213 euros a crédito de compromiso para el año 2018.

Podrán optar a estas ayudas las personas físicas o jurídicas privadas que lleven a cabo algunas de las actividades subvencionables previstas y que tengan la consideración de microempresa, pequeña y mediana empresa.

PESCA Y ACUICULTURA

Por su parte, la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura será dotada con 1,8 millones de euros, cofinanciados con cargo al FEMP y a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se dotarán 450.000 euros, correspondiendo 250.000 euros a crédito de pago para el año 2017 y 200.000 euros a crédito de compromiso para el año 2018.

Con cargo al fondo comunitario FEMP, la cuantía será de 1.350.000 euros, correspondiendo 750.000 euros a crédito de pago para el año 2017 y 600.000 euros a crédito de compromiso para el año 2018.

Dentro del sector de transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, las personas beneficiarias pertenecerán a los subsectores: Conservas, Semiconservas, Depuradora, cetáreas y viveros, Salazones, ahumados, precocinados a base de pescados, etc., Precocidos, Tratamiento y transformación de subproductos, Elaboración de productos a base de pescado (salsas, sucedáneos de pescado, etc.).

Dentro del sector de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, las personas beneficiarias pertenecerán a los subsectores: Mayoristas en origen que descargan sus productos mayoritariamente en puertos vascos (almacenamiento no frigorífico, almacenamiento frigorífico, almacenamiento de congelación, etc.), Mayoristas en destino (almacenamiento no frigorífico, almacenamiento frigorífico, almacenamiento de congelación, etc.). Estas personas deberán tener la consideración de microempresas pequeña y mediana empresa.

INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

Por último, 900.000 euros será la dotación fijada para las ayudas a la realización de inversiones en las industrias agrarias y alimentarias que no tengan encaje en el resto de apartados, que se financiarán únicamente con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi. De la citada cantidad, 400.000 euros corresponde a crédito de pago para el año 2017 y 500.000 euros a crédito de compromiso para el año 2018.

Serán subvencionables las personas físicas o jurídicas privadas que lleven a cabo alguna de las actividades subvencionables previstas en la orden de convocatoria. Además, deberán tener la consideración de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

