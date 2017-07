Tina Modotti, la mujer que revolucionó la fotografía

En la lápida de Tina Modotti, ubicada en el panteón Dolores de la Ciudad de México, puede leerse todavía un verso de Pablo Neruda: "Tina Modotti, hermana, no duermes, no, no duermes; tal vez tu corazón oye crecer la rosa de ayer, la última rosa de ayer, la nueva rosa. Descansa dulcemente hermana".

Mujer impactante y revolucionaria en todos los sentidos, cuando esta fotógrafa y activista política falleció en 1942 sentada en el asiento trasero de un taxi fueron muchos los que intentaron ensombrecer las causas con difamaciones (la autopsia reveló que fue un fallo cardiaco) y el poeta chileno se sintió en la obligación de limpiar su honor. "Los periódicos la llamaban la mujer misteriosa de Moscú. Algunos agregaban: Murió porque sabía demasiado. Impresionado por el furioso dolor de Carlos (su pareja) tomé la decisión. Escribí un poema desafiante contra los que ofendían a nuestra muerta. Lo mandé a todos los periódicos sin esperanza alguna de que lo publicaran. ¡Oh, milagro! Al día siguiente, en vez de las nuevas y fabulosas revelaciones que prometían la víspera, apareció en todas las primeras páginas mi indignado y desgarrador poema".

Y es que ella era así, incapaz de dejar indiferente a nadie. Su fascinante historia comienza en Italia en 1896. En 1910 con apenas dieciséis años cruza el Atlántico con destino a San Francisco y poco después inicia una breve carrera como actriz en Hollywood (participó en tres producciones). Vivió una tormentosa relación con el aclamado fotógrafo Edward Weston, quien llegó a confesar que le hubiera gustado ser el autor de más de una fotografía de Modotti.

Precisamente con Weston, con quien se muda a Ciudad de México en 1922, inicia su carrera profesional y aprende todo lo que sabe de fotografía. En ese México exultante de los años 20 entabla relación con numerosos artistas de diferentes tendencias políticas como Diego Rivera (con quien mantuvo también un romance), Frida Kahlo, Pablo Neruda, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Manuel Álvarez Bravo o Rufino Tamayo y bajo la influencia de algunos de ellos empieza a comulgar con las ideas políticas más radicales de la época.

Huída a Europa

A partir de 1929 su vida sufre un giro inesperado. Es inculpada por el asesinato de otro de sus amantes, Mella, un revolucionario cubano, y a raíz de ello se ve obligada a huir a Berlín y después a Moscú, donde abandona la fotografía por el activismo político. Se transforma en espía en la Europa fascista y participa en la guerra civil española trabajando para el Socorro Rojo. En esa época entabla amistad con la Pasionaria, Hemingway y Robert Capa. En 1939 vuelve a México de incógnito y tan solo tres años después, con apenas 46 años, muere.

Modotti no dejó un extenso archivo, su producción se reduce a unas 400 fotografías pero su calidad visual y su compromiso ideológico hacia los grupos sociales más vulnerables es tal, que se la considera hoy en día como una precursora del fotoperiodismo crítico y una autora de referencia de la fotografía mexicana del siglo XX.

Una selección de estas fotografías, en total 22, da forma a la exposición itinerante Tina Modotti, fotógrafa y revolucionaria que durante este año y el próximo visitará varios centros de Fnac repartidos por toda la península: Valencia (del 1 de julio al 25 de agosto), Barcelona (del 1 de septiembre al 15 de octubre), Sevilla (del 20 de octubre al 30 de noviembre), Zaragoza (del 15 de enero al 28 de febrero del 2018), Bilbao (del 15 de marzo al 25 de abril) y Donostia (del 1 de mayo al 9 de junio).

La pequeña muestra toca varios géneros: retratos, naturaleza, arquitectura, documento social, imágenes abstractas... y según su comisaria, Margaret Hooks, quiere "desmitificar a Modotti, la leyenda, rescatarla de las sombras de sus amantes y ubicar a la mujer y a la artista en el centro de la propia historia".

Un libro sobre su fascinante vida y obra

Coincidiendo con esta exposición, La Fábrica edita un libro con el mismo título escrito por la propia Hooks, que se sumerge de lleno en la vida y la carrera de esta fascinante mujer. El texto está acompañado de más de 120 imágenes que incluyen algunas de las fotografías más destacadas de Modotti, una docena de retratos y desnudos de Tina realizados por Weston, fotografías familiares y fotogramas de sus películas en Hollywood.

Algunas de las más interesantes son una fotografía tomada por Modotti del Comité Manos Fuera de Nicaragua con la bandera estadounidense capturada por Sandino en 1928; otra de ella siendo interrogada por la policía mexicana en 1929 por el asesinato de Mella; o una de Tina y Vittorio Vidali en el Congreso del Socorro Rojo, en Valencia en 1937.