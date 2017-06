"Estar contra el CETA es estar contra el libre comercio", subraya González Pons (PP)

Nota Ppe + Foto. González Pons: “Estar Contra El Ceta Es Estar Contra El Libre C (PARTIDO POPULAR)

Nota Ppe + Foto. González Pons: “Estar Contra El Ceta Es Estar Contra El Libre C (PARTIDO POPULAR)

Ha criticado el cambio de posición del PSOE respecto a la ratificación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, que se tramita en el Congreso y que ya fue aprobado en febrero por el Parlamento Europeo con el voto a favor de los socialistas españoles.

"Si no firmamos un acuerdo comercial con Canadá, ¿con quién lo vamos a firmar?", ha preguntado González Pons, quien ha recordado que Canadá es "un país tolerante que respeta los derechos fundamentales y las libertades públicas, y es una democracia consolidada".

"La globalización es anárquica y la única manera que tenemos de regularla democráticamente es llegando a tratados de libre comercio entre países democráticos y que respeten los derechos fundamentales, de manera que hagamos mercados organizados y democráticos", ha explicado.

Asimismo, ha agregado que sin tratados de libre comercio es "muy difícil" que haya una globalización que respete "los valores económicos" de Europa. Ha opinado que el proteccionismo es "un error".

"LA POSTURA DEL POPULISMO"

"Decir no a este acuerdo con Canadá es un no al libre comercio, es la postura del populismo. Los que la última semana se han avergonzado, como Pedro Sánchez, del tratado con Canadá, lo que se avergüenzan es del libre comercio". Ha incidido en que la globalización no promueve la democracia ni la libertad, pero "sí promueve el empleo precario, la deslocalización, y la competencia desleal".

"Los países occidentales sufrimos cada vez una mayor desprotección ante las consecuencias de la globalización", una situación que González Pons ha propuesto contrarrestar "defendiendo la democracia representativa y la economía de mercado".

"La democracia representativa es el mejor sistema político, no tiene una alternativa mejor. Las naciones con más tradición democrática no profundizan en la democracia, esto no lo oigo ni en Francia ni en Gran Bretaña, simplemente la practican, la ejercen", ha concluido.

