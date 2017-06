Arenas, sobre Lapuerta: "Me dijo que el PP nunca recibió donaciones a cambio de algo"

El vicesecretario de política autonómica y local del PP, Javier Arenas, ha asegurado este martes en el juicio de Gürtel que el extesorero Álvaro Lapuerta le dijo cuando él era secretario general del PP que las donaciones representaban un pequeño porcentaje de los ingresos y que nunca se recibían "a cambio de algo". Asimismo, ha negado haber recibido pagos en metálico del partido.

En su declaración como testigo a petición de la defensa del extesorero Luis Bárcenas, Arenas, ha explicado que él nunca recibió cobros en metálico del PP. Lo ha hecho a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que le ha inquirido así sobre la causa de la caja B del partido ante la protesta del abogado de Bárcenas y el apoyo del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que ha pedido "prudencia" a las partes.

"Jamás he recibido ni un solo euro ajeno a mi retribución a través de transparencia y a través de la correspondiente declaración fiscal cuando llegaba el momento. Jamás, ni de las personas que ha citado, ni de ninguna empresa, y le voy a decir además que nadie me lo ha propuesto, lo que me produce una cierta satisfacción", ha contestado el testigo a la fiscal.

Arenas ha explicado que en el PP había un "plus de responsabilidad" que cobraban los altos cargos y que se hacía "más claro que el agua", y ha añadido que él "por supuesto no conocía ninguna contabilidad B... pero es que además de eso no conocía ninguna contabilidad, porque la llevaba el tesorero".

"Todo lo que he percibido lo he declarado siempre a la hacienda pública" y "jamás" ha percibido "nada que tenga que ver con adjudicaciones o temas económicos", ha dicho Arenas al ser preguntado por el abogado del PSOE si ha nutrido la caja B del PP.

Todo, "en el marco de la legalidad"

Al inicio del interrogatorio, el exministro ha afirmado que cuando él era secretario general entre 1999 y 2003 Bárcenas era gerente y, como tal, dependía del entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta, que estuvo imputado en esta causa y al que finalmente no se ha podido juzgar por sufrir demencia.

"No tengo ni idea" de quien recibía los donativos, ha dicho a preguntas del abogado de Bárcenas, para luego añadir que esa función era del tesorero. Sí ha recordado que en una conversación con Lapuerta cuando entró en el cargo de secretario general del PP éste le explicó que las fuentes de financiación del partido "tenían que ver con ayudas públicas, cuotas de militantes y donaciones, que representaban un porcentaje muy pequeño".

Arenas ha insistido que Lapuerta le dijo "de forma nítida y clara" cuáles eran esas tres fuentes de financiación, pero también "de forma rotunda" que todo se hacía "en el marco de la legalidad". "Me añadió una y cien veces que nunca, nunca, el partido recibió una donación a cambio de algo", ha asegurado.

Según su testimonio, Lapuerta era el único responsable de las cuestiones económico-financieras del partido, pero "ni él ni nadie" tenía atribuciones para llamar a ningún cargo público o ministro para preguntarle por asuntos de adjudicaciones.

"En nuestra casa era don Álvaro"

El tesorero, ha proseguido, recibía los poderes del congreso del partido y era miembro nato de la junta directiva nacional, sus funciones eran de preparación presupuestos, ejecución del mismo, ordenación del gasto y lo relativo a los ingresos. Sobre Lapuerta, ha dicho que siempre mereció "mucho respeto" en el PP. "En nuestra casa era don Álvaro", ha añadido.

El gerente, por el contrario, solo tenía funciones "de intendencia administrativa" y no era, ha insistido, "un cargo político del partido", sino de carácter "técnico-burocrático".

El exministro también ha defendido las contrataciones del partido en las campañas, investigadas por un supuesto trato de favor a las empresas de la trama Gürtel, ya que, ha dicho, "era un valor entendido" en el PP que "se pedían varias ofertas y que había que otorgar esa decisión por los mejores precios y por la garantía de servicio". A este respecto, ha explicado que no le consta que Bárcenas decidiera a quién adjudicar actos de campañas electorales.

Este martes declaran también los exministros Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes, después de que este lunes lo hiciera el también ex secretario general del partido Francisco Álvarez-Cascos.

Cascos afirmó al tribunal que enjuicia la primera época de la trama corrupta que nunca recibió donativos, "jamás" intercedió en adjudicaciones del Ministerio de Fomento, que dirigió con José María Aznar, ni tampoco recibió dinero "en metálico" del PP. El ex dirigente popular también tachó de "inverosímil" la versión de la Policía de que él se corresponde con las siglas "PAC" que aparecen como perceptoras de comisiones en la contabilidad B de Gürtel.