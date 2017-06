Quién es quién en la nueva dirección del PSOE

El Congreso Federal del PSOE, donde Pedro Sánchez será proclamado secretario general, deja una nueva dirección del partido en el que nombres como el de Cristina Narbona, José Luis Ábalos o Adriana Lastra cobran protagonismo.

1.- Cristina Narbona (PSOE-M): la exministra de Medio Ambiente (2004-2008) y en los últimos cinco años miembro del Consejo de Seguridad Nuclear será la presidenta del partido, un cargo no ejecutivo que le permitirá implicarse en el nuevo consejo asesor del PSOE para la transición ecológica de la economía, ya que ella es la autora de esa apuesta estratégica del proyecto de Pedro Sánchez.



2.- José Luis Ábalos (PSPV): secretario provincial del PSOE de Valencia desde 2012 y vicesecretario general del PSPV-PSOE entre 2000 y 2004, ha sido el portavoz provisional en el Congreso desde que Sánchez ganó las primarias y será el nuevo secretario de Organización, uno de los puestos con mayor capacidad de decisión en el partido y de la máxima confianza del secretario general.



3.- Adriana Lastra (FSA-PSOE): la diputada asturiana, que ya fue secretaria de Política Municipal en la anterior ejecutiva de Sánchez (20014-2016), formó junto a Ábalos el tándem que dirigió su exitosa campaña de las primarias, por lo que igual que el valenciano tendrá un cargo de peso. De hecho, será la vicesecretaria general.



4.- Óscar Puente (PSOE-CyL): el alcalde de Valladolid, uno de los regidores más movilizados en favor de Sánchez en las primarias y de verbo más mordaz, podría ejercer de portavoz de la ejecutiva, según anunció él mismo, con lo que sería el encargado de dar cuenta de manera oficial de sus deliberaciones y acuerdos.



5.- Patxi López (PSE-PSOE): el exlehendakari, que pasó de ser una de las personas de confianza de Pedro Sánchez a su adversario en las primarias, a las que saltó convencido de que éste no se presentaría, se integrará en la ejecutiva como secretario de Política Federal, con el encargo de pilotar una eventual negociación para la reforma federal de la Constitución que ataje la crisis territorial de Cataluña.



6.- Alfonso Gómez de Celis (PSOE-A): el director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, considerado la "mano derecha" de Sánchez en esa comunidad y uno de los grandes adversarios internos de la presidenta andaluza, Susana Díaz, será el secretario de Política Institucional y Administraciones Públicas.



7.- Carmen Calvo (PSOE-A): la también andaluza Carmen Calvo, feminista y ministra de Cultura del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, asumirá la Secretaría de Igualdad después de haber sido una de las coordinadoras de la parte dedicada a políticas sociales del proyecto de Sánchez.

9.- Susana Sumelzo (PSOE-Aragón). La diputada por Zaragoza será secretaria de Política Municipal, cargo que en la anterior ejecutiva de Sánchez ocupó Adriana Lastra, ahora número dos del partido. Sumelzo es una de las diputadas que más apoyó la candidatura de Sánchez en las primarias



9.- Manuel Escudero: el nuevo gurú económico de Pedro Sánchez, coordinador del Foro de Economía Progresista, podría ser el secretario de Economía del PSOE. Escudero es uno de los artífices del nuevo proyecto socialista que saldrá del 39 Congreso y que ha supuesto su vuelta a un partido del que se alejó hace casi dos décadas (en las que ha ocupado puestos de responsabilidad en programas de Naciones Unidas), tras coordinar el llamado "programa 2000" para la candidatura presidencial de Josep Borrell y liderar el movimiento "Iniciativa para el Cambio" que defendía un impulso democratizador en el PSOE.



10.- José Félix Tezanos (PSOE-M): otro histórico del PSOE que ha contribuido al renacimiento de Sánchez volcándose en su proyecto político, este sociólogo y director de la Fundación Sistema que preside Alfonso Guerra y de la revista "Temas para el Debate" podría hacerse cargo en la ejecutiva del área de Estudios y Programas.



11.- Francisco Polo: el exdirector de Change.org, fundador de Actuable y activista por la regeneración democrática y la justicia social será el responsable del área de Emprendimiento, Ciencia e Innovación, un departamento que el PSOE de Sánchez considera estratégico para el crecimiento económico.



12.- Toni Ferrer: el que fuera número dos de Cándido Méndez en UGT será el nuevo secretario de Empleo de la ejecutiva del PSOE. Ferrer, que apoyó activamente en las primarias del PSOE Pedro Sánchez y formó parte del núcleo de confianza que le acompañó en Ferraz la noche del escrutinio, no ocupa en la actualidad ningún cargo en la dirección de UGT, con cuyo secretario general, Pepe Álvarez, compitió al concurrir en la lista alternativa que encabezó Miguel Ángel Cilleros en el congreso que el sindicato celebró en marzo de 2016.



13.- Beatriz Corredor (PSOE-M): registradora de la propiedad, ministra de Vivienda en el Gobierno de Zapatero (2008-2010) y concejala del Ayuntamiento de Madrid (2007-2008), podría ser secretaria de Vivienda en su regreso a la política de la mano de Sánchez, por quien apostó desde hace meses para liderar el nuevo rumbo del PSOE.



14.- Odón Elorza (PSE-PSOE): el exalcalde de San Sebastián (1991-2011), uno de los llamados "diputados del no" que han respaldado durante meses la candidatura de Pedro Sánchez en multitud de actos con las plataformas de militantes por toda España, dirigirá el área de Transparencia y Democracia Participativa.



15.- Nùria Parlón (PSC): alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet y responsable de Política Municipal de los socialistas catalanes tras perder frente a Miquel Iceta las primarias para liderar el PSC en octubre de 2016, ocupará el puesto de secretaria ejecutiva federal de Cohesión Social e Integración.

En las primarias del PSOE, se posicionó desde el primer momento junto a Sánchez y fue una de las impulsoras de la plataforma de apoyo a éste en Cataluña, lo que sorprendió en algunos sectores por su vinculación a Eduardo Madina.



16.- Carles Ruiz (PSC): alcalde de Viladecans (Baix Llobregat) es el hombre de Sánchez en Cataluña ya desde las primarias de 2014 y está en todas las quinielas para acompañarle en esta nueva etapa con algún cargo de responsabilidad en la ejecutiva federal del PSOE vinculada al área económica, la misma que él dirige en el PSC.



17.- Meritxell Batet (PSC): la que fuera número dos de Sánchez en la lista del PSOE por Madrid en las últimas elecciones generales, miembro de su anterior ejecutiva, de su 'comité de sabios' y del equipo que negoció el acuerdo de gobierno con Ciudadanos, Batet seguirá formando parte previsiblemente del nuevo PSOE que ha diseñado Sánchez, incluso hay fuentes que no descartan que sea la nueva portavoz del grupo socialista en el Congreso, si Adriana Lastra ocupa el cargo de presidenta.



18.- Paco Boya (PSOc): Fundador del partido Unitat d'Aran -formación afiliada al PSC-, fue además senador, diputado en el Parlamento de Cataluña y Síndico de Arán. Para él, Sánchez ha creado la Secretaría de Montaña.



19.- Ibán García del Blanco (PSOE-CyL): el que ya fuera secretario de Cultura en la anterior ejecutiva de Sánchez, a quien siempre ha sido leal, podría repetir en ese cargo.



20.- Luz Martínez Seijo (PSOE-CyL): doctora en Planificación e Innovación Educativa, esta palentina es otra de las "diputadas del no" fuertemente vinculadas al 'sanchismo' a la que algunos medios sitúan como próxima secretaria de Educación del PSOE.



21.- Iratxe García (PSOE-CyL): eurodiputada desde 2004 y presidenta de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo en el anterior mandato de Pedro Sánchez, formó parte también entonces de su ejecutiva como secretaria para Unión Europea, cargo que revalidará.



22.- Santos Cerdán (PSN-PSOE): El secretario de Organización de los socialistas navarros y responsable de Organización de la candidatura de Sánchez en las primarias también formará parte de esa área en la ejecutiva federal. Cerdán fue el encargado de entregar en Ferraz el pasado 4 de mayo las 26 cajas con los 57.369 avales para Sánchez que él mismo se había ocupado de contar la noche anterior en la oficina del candidato.

23. María Luisa Faneca (PSOE-A): Repite en la Ejecutiva Federal de Sánchez, al frente de la misma responsabilidad, la Secretaría de Pesca, aunque el área en la anterior dirección era más amplia, puesto que incluía Agricultura y Desarrollo Rural.

24. Pilar Cancela (PSdeG): La presidenta de la gestora del PSdeG será la única representante gallega en la Ejecutiva Federal, como ya pasó en la primera etapa de Sánchez con el anterior líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que fue vocal.



25.- Guillermo Fernández Vara: el presidente de Extremadura será el sucesor de la andaluza Susana Díaz al frente del Consejo de Política Federal del partido, también llamado Consejo Territorial, órgano del que forman parte el secretario general del PSOE y los barones autonómicos. Fernández Vara, que apoyó a Susana Díaz en las primarias por el liderazgo del PSOE, fue el único presidente autonómico que defendió públicamente la abstención socialista para permitir la investidura de Rajoy y que abiertamente criticó la gestión de Sánchez, con quien dejó de hablarse cuando éste todavía era secretario general en su anterior mandato. Tras la victoria contundente de Sánchez en las primarias del pasado 21 de mayo, Vara fue también de los primeros en recuperar la relación con él y ponerse a su disposición.