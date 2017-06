39º Congreso del PSOE | Directo: Pedro Sánchez será proclamado líder del partido

Intervención inicial de Luis Tudanca, que recuerda a Pedro Zerolo, Carme Chacón "y otros compañeros que ya no están. Os quisimos, os queremos y os echamos de menos".



Preparados para afrontar el presente y futuro . El @PSOE está en pie . Grandes palabras de @luistudanca pic.twitter.com/7Yb7IBDEhV — Iratxe Garcia Perez (@IratxeGarper) 17 de junio de 2017

Da comienzo oficialmente el congreso con la elección de la Mesa.

Pedro Sánchez está acompañado de Adriana Lastra, Cristina Narbona y José Luis Ábalos. Gritos de "Pedro" entre el público.

Minutos antes, se dejaba ver con Zapatero y Rubalcaba, entre otros:

Comienza el 39 Congreso Federal del PSOE. Entra Pedro Sánchez saludando y es ovacionado por los allí presentes.

La líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y el diputado del PSOE y nuevo secretario de Transparencia y Democracia Participativa del partido, Odón Elorza, han coincidido en que el PSOE no tiene que verse "empujado" por Podemos, sino "hablar con una sola voz" y recuperar la unidad y la credibilidad. A su llegada al congreso, Mendía ha dado la bienvenida a un nuevo PSOE en el que espera que estén "todos unidos" apoyando a la dirección y pensando siempre en las preocupaciones de los españoles. "No tenemos que estar cerca de Podemos sino ser nosotros mismos y hablar con una sola voz", ha insistido. En esa misma línea, Elorza ha abogado por "cambiar el modelo de partido" y trabajar por recuperar la unidad y la credibilidad pero sin verse "empujados" por Podemos. "El objetivo o la prioridad no es en absoluto la moción de censura. Podemos ha hecho un movimiento apresurado y equivocado", ha remarcado.

El exlehendakari Patxi López ha precisado a su llegada que este fin de semana se dará forma al proyecto con el que los socialistas "queremos demostrar que hay una alternativa y un proyecto de izquierdas capaz de conectar con la mayoría progresista que espera ahí fuera".

La presidenta balear, Francina Armengol, ha dicho en declaraciones a 20minutos desde el congreso socialista que está "muy contenta con el proyecto", ya que "va a quedar el que siempre han defendido los socialistas baleares".

El portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, se ha mostrado convencido de que el partido seguirá "para adelante" después de meses de dura crisis interna. A su llegada al cónclave socialista, ha defendido el debate interno en su partido que, en su opinión, no significa confrontación sino "debate democrático".

También ha llegado al congreso el presidente de la gestora, Javier Fernández, que no ha hecho declaraciones a los medios.

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, ha declarado a su llegada que este congreso certificará el final de la "etapa de las baronías" en el PSOE, que considera un "paréntesis" en la historia del partido que "se cierra este fin de semana".

El congreso todavía no ha comenzado, tenía previsto arrancar a las 10.00 h de la mañana. Ya han llegado la presidenta de la Junta de Andalucía y rival de Sánchez en las primarias, Susana Díaz, y el portavoz del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos.

A diferencia de congresos anteriores, en esta ocasión no habrá al inicio del cónclave una intervención de la dirección saliente, que en este caso correspondería a la gestora. Este órgano transitorio dirigido por Javier Fernández desde la dimisión de Sánchez el 1 de octubre decidió dar un paso atrás desde el día siguiente a la victoria de Sánchez en las primarias.

A la inauguración asistirán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los ex secretarios generales Alfredo Pérez Rubalcaba y Joaquín Almunia, pero no otros referentes históricos como Alfonso Guerra o Felipe González, aunque este último participará con un vídeo que ha enviado.

Está previsto que más de 3.000 personas, entre delegados, cargos orgánicos, invitados nacionales e internacionales, observadores, medios de comunicación acreditados y equipos encargados de la infraestructura técnica y organizativa participen en este congreso socialista, que comenzará a las 10.00 h en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.