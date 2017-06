Normalidad en los puertos tras el inicio de una huelga de ocho días de los estibadores

Las movilizaciones convocadas desde este lunes por los sindicatos de la estiba en todos los puertos españoles por el rechazo al decreto de liberalización del sector y el desacuerdo con la patronal Anesco se están llevando con total normalidad y la actividad ha quedado paralizada en las horas acordadas. Los sindicatos han cifrado el seguimiento en el 100%.

Ha ocurrido así en el puerto de Santander, donde todos los estibadores han secundado la primera hora de paro y la previsión es que sea así durante todas las movilizaciones convocadas. "Nos estamos jugando nuestro futuro", ha dicho en una nota de prensa Pablo Gutiérrez, representante sindical de UGT y presidente del comité de empresa de Sestisan, patronal de los estibadores del puerto santanderino.

El puerto de Valencia, por su parte, ha registrado "normalidad absoluta" y se están cumpliendo los servicios mínimos estipulados, mientras los accesos al recinto portuario están siendo fluidos, ya que los transportistas decidieron no acudir al puerto los días de la huelga.

En el puerto de Cartagena, la huelga convocada para este lunes no está teniendo "ninguna incidencia". En Cartagena solo hay 17 estibadores, de los cuales 3 se encuentran liberados y otros 3 en baja laboral prolongada, por lo que a efectos reales solo once están operativos. Sin embargo, los servicios mínimos establecidos para hoy han sido de 7 trabajadores, con lo que solo 4 están en disposición de seguir la huelga, y se les está dificultando, puesto que no se les da carga de trabajo.

La actividad en el puerto de Algeciras (Cádiz) se encuentra paralizada por la huelga de la estiba, que está siendo secundada por los trabajadores con relativa normalidad, según han indicado fuentes portuarias. La huelga convocada ha hecho que las terminales de contenedores no operen en las horas impares. No obstante, tampoco hay actividad en las horas pares, ya que no hay programada llegada de ningún barco en la jornada de este lunes.

Los puertos con tráfico de mercancías de Baleares han operado con normalidad este lunes, mientras que los servicios mínimos se están cumpliendo durante en los muelles de Palma, Alcúdia, Ibiza, Mahón y Formentera, según fuentes de la Autoridad Portuaria, la Delegación del Gobierno en Baleares y la Sociedad de Estiba.

Los puertos de A Coruña y Ferrol han registrado el lunes por la mañana poca actividad debido a la huelga de estibadores, informan fuentes de la Autoridad Portuaria. No obstante, se está desarrollando con normalidad.

Fomento ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 100% durante la huelga convocada por los estibadores en las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, pasajeros, situaciones de emergencia y productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla.

Además, se exigirá el porcentaje necesario del servicio para garantizar un rendimiento no inferior al 50% del promedio del año natural anterior en jornada comparable (horario y tipo de mercancía).

Ocho días de huelga

Los estibadores han iniciado este lunes ocho jornadas de huelga, que se prolongarán hasta el 23 de junio, en defensa de sus puestos de trabajo, tras el fracaso de la negociación con la patronal Anesco para alcanzar un acuerdo en el nuevo escenario laboral que se abre con la liberalización del sector.

Los paros se llevarán a cabo en las horas impares este lunes, y el 7, 9, 19, 21 y 23 de junio, mientras que para el miércoles 14 está prevista una huelga ininterrumpida de 48 horas, desde las 8.00 de la mañana hasta la misma hora del viernes 16.

De esta forma, la temida huelga, cuya sombra, con varias convocatorias y sus posteriores anulaciones, planea sobre los puertos españoles desde el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno inició los trámites para aprobar la reforma de la estiba, en cumplimiento de una sentencia europea, se ha hecho realidad.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido del daño que supone esta huelga a la economía, teniendo en cuenta que, en el caso de los puertos, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, "las pérdidas se pueden prolongar bastante más allá del punto final del conflicto".

Además, según la patronal, desde el viernes pasado, se están produciendo las bajadas de producción, como medida para forzar la negociación, en algunos casos de hasta un 70% respecto al ritmo habitual de trabajo en la estiba, lo que está ocasionando "inasumibles pérdidas económicas para las compañías, que se encuentran indefensas, y cuantiosos daños al sector del transporte y la logística".

Cuatro días después de que el Gobierno lograra sacar adelante el real decreto-ley, por el que se liberaliza el sector, el pasado 18 de mayo, gracias al respaldo en el Congreso de Ciudadanos y PNV y la abstención de PDeCAT, los sindicatos y la patronal alcanzaron un principio de acuerdo que apuntaba a una rápida solución del conflicto.

Servicios mínimos de hasta el 100 % en las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, pasajeros Sin embargo, en la reunión celebrada el pasado viernes en la que se esperaba un avance definitivo que pusiera fin al conflicto, la situación ha dado un vuelco, tras un cambio de actitud de la patronal, según los sindicatos.

La parte social acusa a Anesco de dar "un giro" respecto al compromiso con la subrogación de los trabajadores adquirido en el preacuerdo, lo que hace que los sindicatos no vean lógica una negociación colectiva cuando "no sabemos si, finalmente, nosotros somos o no los trabajadores de sus empresas".

Los sindicatos insisten en que es algo que tienen que "saber de manera fehaciente, para poder negociar" y exigen a las empresas que cumplan con la palabra dada y garanticen todos los puestos de trabajo y también que se comprometan a formar parte de los centros portuarios de empleo (CPE).