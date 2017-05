Lastra, diputada y colaboradora de Sánchez: "Los 'barones' deben disculparse ante la militancia"

Adriana Lastra, diputada socialista y colaboradora del secretario general electo Pedro Sánchez, ha pedido que los 'barones' que apoyaron a Susana Díaz para liderar el PSOE que pidan disculpas a su militancia, porque en todos esos territorios ha quedado claro que los afiliados han estado en contra de lo que hicieron en los últimos meses.

No sé qué precio tienen que pagar, pero sí pediría que pidieran disculpas a la militancia"Ha sido una lección ejemplar para muchos de esos barones, porque dejaron de representar a sus militantes. Lo que ayer les dijeron fue, compañeros, o volvéis a representarnos o vais a dejar de hacerlo, esa es la lección, o empiezan a representar bien a sus compañeros o van a dejar de hacerlo", ha añadido, en una entrevista en Onda Cero.

"No sé qué precio tienen que pagar, pero sí pediría que pidieran disculpas a la militancia", ha dicho también, ha dicho refiriéndose expresamente a Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y su propia comunidad, Asturias. Lastra ha dejado claro que ella no se postulará para liderar la federación asturiana y ha opinado que en él hay "compañeros" que harán que esté bien representada.

Por otro lado, la diputada ha defendido que la victoria de Sánchez supone que ha ganado "la ortodoxia del PSOE", es decir, "el sentir unánime a la negativa al Gobierno de Rajoy". Según ha dicho, los diputados que se mantuvieron fieles a Sánchez, unos 20 de los alrededor de 84 del grupo, han sido "purgados" y se han mantenido "como socialistas honestos" apoyando una candidatura en la que creían.

Es la última oportunidad que nos da nuestra gente y tenemos que aprovecharlaA su modo de ver, el PSOE de Pedro Sánchez no es "irreconciliable" con lo que han defendido socialistas históricos como los expresidentes Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba, pero sí cree que estos "líderes de antaño" se han equivocado y "no entendieron lo que estaba pasando en el país ni en el partido". También ha recordado que su voto y el de cualquier militante vale tanto como el de González.

A todos ellos, también a los 'barones', les ha aconsejado que pisen más las casas del pueblo, porque los militantes están cansados de hacer "gimnasia ideológica", y ahora "necesitan nuevas esperanzas y que lo que se diga se cumpla", ha dicho en declaraciones a RNE. "Creo que es la última oportunidad que nos da nuestra gente y tenemos que aprovecharla", ha añadido.

Lastra, que no ha adelantado si será la nueva portavoz parlamentaria socialista, sí ha afirmado que Antonio Hernando, que dimitió anoche de este puesto, tenía que haber dimitido el pasado 1 de octubre, cuando Sánchez dejó de ser secretario general. "No es cuestión de coser (el partido), sino de principios y de convicciones, Hernando defendía y muy bien el 'no' al PP y esperaba que lo hubiera hecho después del 1 de octubre pero no fue así".

Puig, Armengol, Batet y Lambán animan a trabajar juntos

Por su parte, el secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha felicitado Sánchez y ha apuntado: "ahora, a continuar trabajando por los valencianos". Así, en un mensaje colgado Twitter, ha apuntado que con las primarias para elegir al nuevo secretario general del PSOE "los militantes del PSPV han dado una lección de democracia".

Además, Puig, que había apoyado en el proceso a Susana Díaz al considerar que era la "mejor garantía para los valencianos", envió este domingo un mensaje a Sánchez por Whatsapp para felicitarle por su victoria, según han señalado fuentes del PSPV.

La secretaria general del PSOE de Baleares, Francina Armegol, ha destacado que la unidad en el partido no depende solo del recién elegido secretario general, sino de todos los militantes, por lo que ha pedido "arrimar el hombro y reconocer el resultado".

La unidad no depende solo de Sánchez; la responsabilidad la tenemos todosEn declaraciones a la Cadena SER, Armengol, que inicialmente apoyó a Patxi López en el proceso de primarias pero que finalmente anunció su apuesta por Sánchez, se ha mostrado convencida de que los socialistas harán ahora una oposición "valiente" y "clara".

La presidenta balear ha considerado que el "mensaje muy claro" de los militantes da mucho más margen a Sánchez del que tuvo en su anterior etapa al frente del partido para concretar un liderazgo que sea capaz de conectar con la nueva sociedad, con la España plural y diversa. Armengol ha insistido en la necesidad de materializar la unidad en el próximo congreso del partido, pero ha recordado: "la unidad no depende solo de Pedro Sánchez; la responsabilidad la tenemos todos".

La diputada del PSC en el Congreso Meritxell Batet ha subrayado la importancia de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, que ha definido como "cargada de épica en un momento en el que a la política le hace falta", y ha celebrado su buen resultado en Cataluña. Batet ha asegurado que ella auguraba la victoria de Sánchez, aunque no esperaba que fuera tan amplia.

En una entrevista este lunes en Rac1, ha considerado que la presidenta de la Junta de Andalucía "podría haber sido más generosa" tras conocer los resultados, aunque ha señalado que estuvo correcta durante una comparecencia pública difícil para ella, porque pensaba que iba a ganar.

Ahora a recuperar la concordia y la unidad

Por su parte el presidente del Gobierno de Aragón y secretario general de los socialistas en la región, Javier Lambán, ha felicitado a Sánchez por ganar las primarias y ha señalado que tras este proceso hay que "recuperar la concordia y la unidad".

Lambán, que durante la campaña de primarias del partido ha mostrado su apoyo a Susana Díaz, ha lanzado este mensaje este lunes, a través de su cuenta en Twitter. "Ya hemos elegido. Enhorabuena al nuevo secretario general, Pedro Sánchez. Ahora, como dije el sábado, a recuperar la concordia y la unidad", ha señalado.