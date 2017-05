Pedro Sánchez y los restos del naufragio

Escribí hace meses que "el problema del PSOE no es Pedro Sánchez". Por coherencia debo decir ahora que tampoco es la solución. Porque el problema del PSOE no es solo de liderazgo: es de distanciamiento del electorado en cada comunidad, cada provincia y cada uno de los 8.200 ayuntamientos de España. No solo está rota la dirección, las agrupaciones territoriales y los grupos parlamentarios, como han confirmado las primarias: está roto el mapa político y social donde tenía sus raíces una organización que en los últimos tiempos no ha sido capaz de dar respuesta a unos ciudadanos perplejos ni de generar las expectativas que durante veintidós años la mantuvieron en el poder. Aún hay partido, hoy mismo empieza la segunda parte con una de las incógnitas despejadas: el liderazgo. Pero si Sánchez no es capaz de garantizar la unidad de acción, de nada le servirá gestionar los restos del naufragio.

Unidad de acción no quiere decir uniformidad. Uno de los activos que les quedan a los socialistas es la capacidad de dar mensajes tan diversos como los de Sánchez y Susana Díaz. En sus buenos tiempos, manejaban muy bien esa capacidad. Desde el mismo partido podían defender un modelo jacobino de Estado y un hecho diferencial y desde el mismo Gobierno podían emanar las políticas neoliberales de Solchaga y las políticas descamisadas de Alfonso Guerra. En eso no ha cambiado tanto el mapa: quien quiera llegar a más de cinco millones de votantes españoles tiene que hacer guiños en dos direcciones a la vez, por lo menos. Si Sánchez se limita a poner en práctica las nociones básicas del sanchismo radical, en su más reciente edición, no le arriendo las ganancias.

En la gestión de la diversidad reside una de las opciones de futuro del PSOE. Y de la izquierda, en general. Nada será nunca como era (ni falta que hace) porque España tampoco es como era. Aunque hayamos oído numerosas veces eso de "mucho PSOE", la realidad contable es la que es: "Menos PSOE". El socialismo ha perdido más de la mitad de los votos y de los escaños, se ha quedado sin discurso en Cataluña (que durante décadas fue, con Andalucía, su principal cantera) y ha dejado de interesar al electorado más joven. Han pasado seis años desde que comenzó a hundirse, tras perder los sismógrafos que le quedaban con la sociedad real, que eran esos ayuntamientos donde había entrado de la mano del PCE en 1979. En estos años, sus dirigentes han dejado que se pudran los problemas. Algunos analistas hablan de "la crisis de las socialdemocracias europeas", pero esta crisis no es de las socialdemocracias europeas: es de la izquierda española. Esa izquierda, que fue fundamental en la construcción de una democracia sobre los rescoldos de una dictadura, está hecha añicos. Contribuyó Zapatero, con sus erráticas medidas contra la crisis económica, pero contribuyeron también sus sucesores, incluido Rubalcaba (cuyo nombre se suele olvidar en el reparto de culpas póstumas) y, desde luego el propio Pedro Sánchez, en su primera etapa.

Hoy la izquierda está como está. A un lado, Podemos y su constelación: las mareas, los filoindependentistas gallegos, los izquierdistas clásicos de Compromís, los ecologistas de Equo, los radicales de Izquierda Castellana o el aglomerado de grupos que llevaron a Ada Colau a la Alcaldía. No lejos, grupos como Bildu, Sortu, Nafarroa Bai, Chunta Aragonesista, Esquerra Republicana de Catalunya... Al otro lado, los socialistas, que llevan seis años como pollos sin cabeza. ¿Será capaz Sánchez de restablecer la relación con sus electores, incluidos los de centro izquierda moderada, y al mismo tiempo encauzar sus relaciones con esa otra izquierda fragmentada, en la que algunos, encima, siguen soñando con el sorpasso? Difícil. Y si en su casa siguen cosiéndose a puñaladas, imposible. Aunque hayan sobrevivido al naufragio, quienes tanto se han esforzado por hundir el barco son capaces de dinamitar la isla.