El tráfico ilegal de niños refugiados y migrantes solos se multiplica por cinco desde 2010

El número total de niños refugiados y migrantes solos ha alcanzado un récord histórico, ya que se ha multiplicado por cinco desde 2010. En 2015 y 2016 se registraron al menos 300.000 niños separados de su familia y no acompañados en unos 80 países, frente a los 66.000 de 2010-11, según un informe hecho público este jueves por Unicef.

"Estas cifras son inadmisibles", afirma Javier Martos, director ejecutivo de Unicef en España. "Los niños que viajan solos son los más vulnerables: están expuestos a muchos peligros y corren un riesgo mayor de caer en manos de redes de trata de personas y traficantes sin escrúpulos. No podemos darles la espalda. Los gobiernos deben actuar ya para garantizar la seguridad de estos niños".

El informe refleja que cada vez más niños toman rutas muy peligrosas para llegar a sus destinos, a menudo a merced de los contrabandistas y traficantes; Para Unicef, "esto demuestra la necesidad de un sistema de protección global que mantenga a los niños seguros frente a la explotación, los abusos y la muerte".

Los niños separados y no acompañados suponen el 92% del total de niños que llegaron a Italia por mar en 2016 Unicef ha recogido la historia de Mary que, procedente de Nigeria, sufrió el trauma de ser víctima directa de trata infantil durante su terrible viaje de Libia a Italia. Cuando describe al contrabandista convertido en traficante que se ofreció a ayudarla, relata que "todo lo que él dijo, que nos tratarían bien, que estaríamos seguros, era falso. Era mentira". Mary estuvo atrapada en Libia durante más de tres meses, en los que abusaron de ella. "Me dijo que si no dormía con él no me llevaría a Europa. Me violó".

Las cifras que aporta el informe muestran la situación de los niños refugiados y migrantes como Mary: 200.000 niños no acompañados solicitaron asilo en unos 80 países en 2015-2016. 100.000 niños no acompañados fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en 2015-16. 170.000 niños no acompañados solicitaron asilo en Europa en 2015-16. Los niños separados y no acompañados suponen el 92% del total de niños que llegaron a Italia por mar en 2016 y los primeros meses de 2017. Los niños constituyen aproximadamente el 28% de las víctimas de trata. África Subsahariana, y Centroamérica y el Caribe tienen las tasas más altas de niños víctimas de trata en todo el mundo (el 64% y el 62%, respectivamente).

"Un único niño solo ya es demasiado, y sin embargo el número de niños solos todavía es sobrecogedor. Los adultos estamos fallando a la hora de protegerles", asegura el director ejecutivo adjunto de Unicef, Justin Forsyth. "Los crueles traficantes se aprovechan de su vulnerabilidad en su propio beneficio, ayudan a los niños a cruzar las fronteras para venderlos como esclavos y obligarles a prostituirse. Es intolerable que no estemos defendiendo adecuadamente a los niños de estos depredadores".

Antes de la cumbre del G7 que se celebra el 26 y 27 de mayo en Italia, Unicef pide a los gobiernos que adopten el plan de acción que ha elaborado para proteger a los niños refugiados y migrantes y garantizar su bienestar.

En España, Unicef pide al gobierno que se comprometa también con el plan de acción y tenga una mayor proactividad a nivel europeo y mundial para conseguir que los países entiendan que la protección de los niños migrantes y refugiados es responsabilidad de todos.