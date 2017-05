Los españoles se animan pese al freno de la política, según 'Ulises'

El estado de ánimo de los españoles se acerca, poco a poco pero con paso firme, al aprobado. Marca una tendencia al alza en los últimos seis meses y se apoya, principalmente y una vez más, en la notable valoración que los ciudadanos hacen de sí mismos y de sus emociones.



Es la conclusión más destacada que arroja el Índice de Ánimo Ciudadano (IAC) en la tercera ola de Ulises, el estudio sociológico de 20minutos elaborado por MyWord. Así, el ánimo ciudadano obtiene en esta primavera de 2017 una puntuación de 48,1 en una escala de 0 a 100, frente a los 46,9 puntos de la primera ola (octubre de 2016) y los 47,7 de la segunda (febrero de 2017). El sondeo se realizó entre los pasados 17 y 22 de marzo.



Durante esos días, entre otras cosas, se conoció que la banda terrorista ETA anunciaría en abril su desarme definitivo; el Congreso de los Diputados evidenció, además, la tensión entre los distintos partidos políticos; los migrantes seguían –y siguen– llegando a las costas europeas; y se supo que una empresa de nuestro país construirá la primera cápsula del llamado "tren del futuro": el Hyperloop.



El IAC tiene como objetivo conocer, medir e interpretar el estado de ánimo de la sociedad y su evolución en el tiempo. Resulta del promedio de tres indicadores parciales: el Índice de Ánimo Personal o IAP (obtiene 66 puntos), el Índice de Ánimo Social o IAS (40,2) y el Índice de Satisfacción con el País o ISP (38,2). Respecto a la primera ola de Ulises, ninguno de los tres presenta cambios significativos —sí alguno de sus aspectos concretos, como se explicará más adelante— y el último de ellos, de hecho, repite resultado y se estabiliza.





Índice de Ánimo Personal (IAP)

Seis estados contribuyen –con su media aritmética– a la configuración del IAP, la fotografía emocional del individuo. Todos aprueban, como se aprecia en el gráfico, aunque en esta ocasión los encuestados han aupado a la primera posición el hecho de no sentirse despreciados al otorgarle 77,21 puntos, 2,1 más que hace seis meses.



A pesar de ser el aspecto que más crece, este leve incremento aún no es relevante y habrá que esperar a futuras entregas para comprobar si persiste o no. La autoestima y la sensación de invulnerabilidad siguen altas: en segundo y tercer puesto, por encima de la media, se sitúan la confianza en uno mismo (76,16 y +0,37) y la seguridad y ausencia de miedo (69,90 y +0,78). Ambas se consolidan.



Por último, los elementos que tiran hacia abajo del índice tienen que ver con el optimismo de cara al futuro (64,40 y +0,13), con no sentirse desanimado (58,26 y -0,65) y con tener tiempo que dedicar al disfrute (50,17 y +0,55).

Índice de Ánimo Social (IAS)

La percepción que tienen los ciudadanos de lo que ocurre en la sociedad (IAS) es bien distinta, ya que desde hace seis meses ninguno de los seis estados de los que se compone ha logrado aún alcanzar los 50 puntos. Hay uno, no obstante, que además de permanecer en cabeza por segunda oleada consecutiva ha subido 3,93 puntos desde octubre del año pasado, hasta colocarse en los 42,92: el optimismo. Los encuestados, por tanto, consideran que a su alrededor algo se mueve y que va a más.

Entre el resto de elementos reina la tranquilidad. En segundo y tercer lugar, por encima de la media, se encuentran la ausencia de desánimo (42,38 y +0,73, en consonancia conceptual con lo primero) y, a pesar de recientes atentados como los perpetrados en París (febrero) y Londres (marzo), cercanos a las fechas del trabajo de campo de Ulises, la sensación de seguridad (40,67 y +1,37).

A la cola de la tabla, por el contrario, están la confianza interpersonal (39,91 y +1,05), el no desprecio al diferente (39,33 y -0,14) y tener tiempo para disfrutar (35,76 y -0,35). El IAS apenas sube 1,1 puntos desde la primera ola.

Índice de Satisfacción con el País (ISP)

Por último, y aunque el suspenso es manifiesto (38,19 puntos sobre 100), el Índice de Satisfacción con el País o ISP sube 1,93 puntos, una mejoría idéntica a la que se produjo entre la primera y la segunda ola del estudio. En este caso, dos de los 12 indicadores que lo integran son los que despuntan por su evolución en el último medio año.

En primer lugar, el peso de las empresas españolas en la economía global, que obtiene 43,48 puntos y crece tanto en el trimestre como en el semestre, y en total 3,25 puntos. En segundo lugar, la política, que logra 16,77 puntos, 2,74 más que hace seis meses, pero 1,1 menos que hace tres. La política, en cualquier caso, ocupa la última posición de la lista del ISP como consecuencia de la desafección ciudadana.

Ulises aprecia, asimismo, en el ISP una tendencia al alza en otros cuatro factores, aunque hay que tomar esta escalada con cautela y será necesario constatar si se produce una consolidación en futuras entregas del estudio. Para empezar, la satisfacción con el cuidado del medioambiente sube 3,01 puntos y la satisfacción con la calidad de la educación, +2,48.

La situación económica es tercera empezando por el final de la tabla, pero crece 2,46 puntos, en línea, probablemente, con los favorables datos turísticos y de Bolsa. También se sitúan en este grupo los sectores creativos o artísticos, como la alta cocina o la moda (51,41 y +2,31), único indicador que aprueba junto al líder tradicional: los logros en el deporte de élite, que consiguen en esta ocasión 62,52 puntos.

*Ficha técnica. Ámbito: nacional. Universo: población española de 18 años y más. Tamaño de la muestra: 1.002 entrevistas calibradas por sexo, edad, índice socieconómico, zona Nielsen y hábitat. En todos los casos, las cuotas se aplican en función de la población general. Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, del +-3,1%. Trabajo de campo: entrevistas online a partir de un panel (internautas) de captación activa (solo por invitación). Fechas de realización del trabajo de campo: del 17 de marzo al 22 de marzo de 2017.