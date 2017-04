CC.OO. alerta de que los accidentes laborales crecen entre los trabajadores temporales

CC.OO. de Cataluña ha elaborado un informe de balance sobre la siniestralidad laboral en 2016 en el que alerta de que los accidentes de trabajo aumentan más entre los empleados temporales que entre los indefinidos, ante lo que ha concluido que el incremento de los accidentes laborales se debe a la precarización del mercado de trabajo y no al incremento de la actividad económica.

La secretaria de Acción Sindical, Cristina Torre, ha explicado que los accidentes de trabajo globales aumentaron un 6% en comparación con 2015 y, teniendo en cuenta los trabajadores temporales, este incremento alcanza el 17,4%, mientras que entre los indefinidos es del 5,3%.

Asimismo, ha alertado de que este diferencial entre empleados temporales y fijos aumenta a mayor gravedad del accidente: los accidentes leves crecieron un 17,2% entre los eventuales y un 5,4% entre los fijos; los graves crecieron un 13,7% entre los eventuales y bajaron un 4,8% entre los indefinidos, y los accidentes mortales se incrementaron un 16,6% en el primer caso y bajaron un 8% en el segundo.

Según CC. OO, Cataluña se encuentra en una situación preventiva que "no se puede sostener"El sindicato ha considerado que después de casi 22 años de la publicación de la ley de prevención de riesgos laborales, Cataluña se encuentra en una situación preventiva "que no se puede sostener", ya que el informe constata que el 24,5% de las empresas no tienen ninguna modalidad preventiva, es decir, no hay ningún técnico de prevención.

El sindicato se apoya en un estudio publicado por la Generalitat en mayo de 2015 sobre el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, que constata que solo el 1,1% de las empresas ha evaluado las cuatro tipologías de riesgos laborales que regula la normativa: seguridad, higiene, ergonomía y riesgos psicosociales.

CC.OO. ha asegurado que "para acabar con la impunidad" de las emprseas, actuará a través de sus servicios jurídicos, conjuntamente con la Fiscalía, en los accidentes mortales o muy graves en los que haya negligencia empresarial, personándose como acusación popular en el procedimiento penal.

