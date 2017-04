La oposición venezolana habla de "brutal represión" contra una manifestación en Caracas

Efectivos de la Policía y la Guardia Nacional venezolanas han utilizado gases lacrimógenos para frenar la manifestación convocada este domingo por la oposición para protestar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. La propia oposición ha denunciado la "brutal represión" contra los participantes en la marcha.

"El gobierno reprime brutalmente a un pueblo que lo que busca es exigir sus derechos", ha denunciado el diputado a la Asamblea Nacional Jorge Millán, en declaraciones recogidas por el diario venezolano 'El Universal'.

El destino al que pretendían llegar los opositores es la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, pero en plena avenida Libertador la Policía ha empleado gases lacrimógenos para dispersar a los participantes. Algunos de los manifestantes han lanzado objetos a los agentes y han devuelto algunas de las bombas lacrimógenas.

Capriles ha asegurado que no acatará la inhabilitación a la que ha sido condenado

Es la tercera vez esta semana que los manifestantes opositores intentan marchar hacia el centro de la ciudad. Tanto el martes como el jueves los cuerpos de seguridad del Estado arremetieron contra los manifestantes con lacrimógenas y perdigones y cañones de agua.

En la manifestación ha participado el excandidato presidencial opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, quien ha denunciado que solo "se dedican a lanzarle bombas al pueblo que está exigiendo la destitución a los magistrados de la Sala Constitucional, que cometió una violación a la Constitución".

Precisamente Capriles ha asegurado que no acatará la inhabilitación a la que ha sido condenado. "¡A Venezuela la llevo en mi corazón! ¡Jamás podrán inhabilitarme que luche para cambiar nuestro país! Nos vemos en la Francisco Miranda", ha apuntado a través de su cuenta en Twitter.

Este viernes, la Contraloría General de la República informó a Capriles de que fue inhabilitado políticamente por 15 años y se le impuso una multa de 10 dólares "por haber reconducido el presupuesto de Miranda".

"Que esta inhabilitación que me han puesto nos de más fuerzas para llenar las calles (...). Me declaro en campaña, no como candidato sino para cambiar el rumbo de nuestra Venezuela", respondió el mismo viernes Capriles.

Más tarde, Capriles ha denunciado que la sede de su campaña ha sido atacada con bombas lacrimógenas que provocaron un incendio en el edificio. El propio Capriles estaba dentro del inmueble en ese momento.

"¿Cuál es la orden Maduro? ¿Matarnos? Si algo pasa ya saben quién es el responsable y saben lo que tienen que hacer!!!", ha escrito Capriles en su cuenta de Twitter.

Movilizaciones fuera de la capital

La oposición ha convocado también movilizaciones y marchas en otros puntos de Venezuela para exigir la celebración de elecciones y expresar su rechazo ante las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como contra la inhabilitación Capriles.

En el estado de Carabobo la concentración ha sido en la ciudad de Valencia, donde un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana ha empleado gases lacrimógenos y perdigones para dispersar la marcha.

El alcalde Valencia, Miguel Cocchiola, ha denunciado a través de Twitter que la concentración no fue notificada y ha informado de que "elementos delictivos pretenden crear caos para lesionar la credibilidad de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)".

También hubo concentración opositora en San Cristóbal, en el estado de Táchira. Los opositores se han concentrado desde por la mañana en el Obelisco para dirigirse a la Plaza Daniel Tinoco, pero al llegar a la avenida Carabobo, cinco hombres encapuchados con armas largas llegaron en motos y un taxi sin matrículas y abrieron fuego. Hasta el momento se desconoce si hubo heridos, pero la mayoría de la concentración se disolvió, informa VivoPlay.