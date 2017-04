Gritos de amnistía, traslado de presos e independencia en Bayona tras el desarme de ETA

Asistentes al acto de Bayona que el 'grupo de Luhuso' y Bake Bidea han organizado tras formalizarse la entrega de armas de ETA al Gobierno francés, han proferido gritos a favor de la amnistía, del traslado de presos al País Vasco y de la independencia.

Los gritos se han escuchado durante las intervenciones de los dos de los denominados 'artesanos de la paz', Mixel Berhokoirigoin y Michel Tubiana, en la concentración que se ha celebrado en la plaza Paul Bert, donde se han concentrado miles de personas.

Un grupo de personas ha subido al escenario desplegado, donde han leído un manifiesto en el que han señalado que "todos ganan" si "la política penitenciaria se vuelca al presente" y "termina el alejamiento" de los reclusos de la banda terrorista y la salida de las prisiones de los reclusos enfermos.

"Esto también debe ser posible", ha señalado el profesor navarro Fernando Armendariz, la persona que ha leído el manifiesto en castellano. El texto ha subrayado que la paz "no es la ausencia de violencia, aunque con violencia no puede haber paz", por ello, "el desarme es imprescindible", ha señalado. También ha remarcado que la entrega de las armas "cierra un capítulo de dolor que hay que dejar atrás pero no sin mirar atrás".

El manifiesto de Bayona ha mostrado su compromiso para "reconocer a todas las víctimas", "las de estas armas y las de las otras armas" y ha asegurado que "no pervertirá su historia en beneficio propio".

El acto se ha desarrollado después de que el líder de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), Ram Mannikalingam, anunciara en el Ayuntamiento de Bayona que ETA ya estaba desarmada y se había puesto bajo control de las autoridades francesas los zulos con las armas de las que disponía.

En concreto, la banda ha entregado 120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y miles de detonadores y munición distribuidos en ocho zulos ubicados en Francia.