Guardias civiles y policías ven un "paripé" la "comedia" de una ETA que debe desaparecer

Asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales han calificado de "paripé" la "comedia" que este sábado han representado los "mediadores" y los "verificadores" sobre el desarme de ETA, una organización "aniquilada" de la que todavía no se fían hasta que dé el paso de desaparecer.

Los representantes de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado consultados coinciden en que los actos de este sábado en Bayona (Francia), en los que se ha anunciado la entrega a las autoridades francesas de la localización de ocho zulos con 120 armas y tres toneladas de explosivos, no es más que la representación de la derrota policial de ETA.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz, Juan Fernández, ha acogido con "mucho escepticismo y cautela" este "supuesto desarme" porque quedan dudas pendientes sobre si lo anunciado es el total del armamento que se conoce o queda aún pendiente el que está "manchado de sangre".

"El paso para la desaparición de ETA no puede dejar esa sombra en el camino", ha dicho Fernández, quien ha instado la banda a que pida perdón y anuncie su disolución, a la vez que ha advertido de que la lucha antiterrorista "sigue en pie" al menos respecto a la Guardia Civil.

Por su parte, Ramón Cosío, el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía, el SUP, tilda de "circo" el anuncio de la banda, que únicamente busca con la escenificación de su "extrema unción" tras ser "aniquilada" centrar la atención mediática y "colocar" sus mensajes ante los suyos, sobre todos los presos.

"No nos merece ningún tipo de credibilidad. Por qué nos tenemos que fiar de ETA", ha añadido Cosío, ante de reiterar que las fuerzas de seguridad van a seguir trabajando para poner a disposición de la Justicia a los etarras huidos y con causas pendientes.

No nos merece ningún tipo de credibilidad. Por qué nos tenemos que fiar de ETA Cosío defiende que no pueden existir contrapartidas a una organización que, además de haber sido derrotada, no cuenta con ningún tipo de respaldo en el País Vasco ni fuera de él, por lo que sus presos tienen que cumplir sus penas íntegramente.

Mientras, la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc) cree que se ha asistido a una "comedia" que "no hace ninguna gracia" y subraya que el desarme y disolución de ETA "no tienen sentido, no significan nada, no aportan nada a la sociedad: tienen muy pocas armas, no hay terroristas con posibilidades de usarlas, ni dirigentes capaces".

Por ello, Aprogc entiende que los actos de este sábado son una "burda representación teatral con actores disfrazados, mucho tonto útil aplaudiendo y un final feliz fingido".

Mañana, añade, todos "estaremos igual que ayer, tanto el conjunto de la sociedad como los guardias civiles", aunque con "el amargo sabor de haber sido engañados en una comedia que a casi todos (perdedores, políticos interesados, sociedad vasca) les viene bien, salvo a los que sufrieron directamente los efectos trágicos del terrorismo que hoy son olvidados, apartados y humillados".

De puesta en escena "exagerada" ha tachado el portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP), José María Benito, para quien es desproporcionado e innecesario la participación de observadores.

"Los únicos que pueden participar en este desarme son las fuerzas de seguridad francesas y la Policía y la Guardia Civil", ha reiterado Benito, que considera que no ha existido un desarme "completo", sino una representación que abre la puerta a que en los próximos días los etarras "empiecen a pedir contrapartidas".

Por su parte, el presidente de Unión de Guardias Civiles (UniónGC), Ramón Rodríguez, ha visto en esta "parafernalia" la certificación de la derrota de "una banda de asesinos" con lo que ha acabado la "labor impagable" de las fuerzas de seguridad.

Rodríguez echa de menos el arrepentimiento de los terroristas, porque si de verdad lo hubiera, podrían colaborar para esclarecer los asesinatos aún no juzgados, y pide a los políticos que "no sean cómplices" y al Gobierno que no ceda "un ápice" a las pretensiones de la banda.