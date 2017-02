Detenido el yerno de la viuda del expresidente de la CAM, asesinada a tiros en diciembre

La Policía Nacional ha detenido en su casa a uno de los yernos de María del Carmen Martínez, viuda del ex presidente de la CAM Vicente Sala y asesinada el pasado 9 de diciembre a tiros en el interior de su coche, como presunto autor del crimen.



Las primeras investigaciones ya descartaron que el móvil hubiera sido el robo y el análisis de los casquillos del arma homicida hallados en el lugar, un concesionario que regenta la familia en Alicante, determinaron que se trataba de una pistola con silenciador, por lo que los empleados del local no oyeron nada. No hubo testigos ni videocámara que grabara nada.



La Policía Nacional estaba investigando el entorno de la viuda de Vicente Sala, sobre la que no había constancia de amenazas previas o denuncias interpuestas por la fallecida. Martínez recibió un disparo en la mejilla y otro en la sien momentos antes de subirse a su vehículo.

Los agentes están practicando varios registros desde primera hora de la mañana de este miércoles. El arrestado, M.L., está casado con la hija pequeña del expresidente de la CAM y su esposa asesinada.

La investigación se halla bajo secreto de sumario decretado por el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis Lafuente, quien decretó una prórroga de un mes a mediados de enero.



Vicente Sala y su esposa tuvieron cuatro hijos, que se han personado en la causa por separado, ya que primero lo hizo individualmente el varón y días después hicieron lo propio sus tres hermanas de forma conjunta.

