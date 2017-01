Bruce Springsteen también arremete contra Donald Trump y su política de inmigración

Carmena critica a Trump, Kim Kardashian critica a Trump, los deportistas critican a Trump, los actores critican a Trump, Reino Unido Critica a Trump, las empresas critican a Trump, los propios organismos de EE UU critican a Trump y gran parte de la ciudadanía de su país critica a Trump. Y, por supuesto, Bruce Springsteen no ha querido ser menos y también ha arremetido contra el nuevo mandatario de Estados Unidos.

En el primer concierto de su gira por Australia, The Boss no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar su opinión sobre el polémico veto de Trump a los inmigrantes y refugiados.

"Estados Unidos es una nación de inmigrantes y esto es antidemocrático y no estadounidense", aseguró el célebre músico seguido por los aplausos del público.

"Nuestros corazones y pensamientos están con los cientos de miles de hombres y mujeres que salieron a las calles para protestar. Mi banda y yo también formamos parte de la nueva resistencia americana", dijo también.

Springsteen, quien apoyó a Hillary Clinton durante la campaña presidencial, ya ha hablado en otras ocasiones en contra de Donald Trump y se ha posicionado claramente como parte de "la resistencia" y en contra del nuevo presidente.

"America is a nation of immigrants and we find this anti-democratic and fundamentally un-American." pic.twitter.com/DsXSaLeNNN