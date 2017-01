Mo Farah: "La reina me convirtió en caballero, Donald Trump me convierte en un extranjero"

La polémica decisión de Donald Trump de impedir la entrada al país a nacionales de siete países de mayoría musulmana está afectando a muchos millones de personas, entre los que se encuentran algunos nombres ilustres. Es el caso de Mo Farah, atleta británico y cuatro veces campeón olímpico.

Farah nació en Mogadiscio, Somalia, que es uno de los países afectados, pero tiene nacionalidad británica, puesto que de niño emigró con su familia al Reino Unido. Ahora, Farah reside y entrena en Portland, Oregon (EE UU). El atleta ha escrito un mensaje en su cuenta de Facebook sobre la decisión de Trump:

"El 1 de enero de este año, Su Majestad la Reina (de Inglaterra) a me convirtió en Caballero del Imperio. El 27 de enero, el presidente Donald Trump parece haberme convertido en un extranjero.

Soy un ciudadano británico que ha vivido en Estados Unidos en los últimos seis años trabajando duro, contribuyendo a la sociedad, pagando mis impuestos y criando a mis cuatro hijos en el lugar que ahora llaman su casa. Ahora, a mí y a otros como a mí nos han dicho que ya no somos bienvenidos. Es muy preocupante que tenga que explicarle a mis hijos que ahora papá quizá no pueda volver a casa, explicarles por qué el presidente ha puesto en práctica una política que sale de la ignorancia y el prejuicio.

Fui acogido en Gran Bretaña desde Somalia a los ocho años de edad y se me dio la oportunidad de tener éxito y cumplir mis sueños. Me he sentido orgulloso de representar a mi país, ganar medallas para el pueblo británico y recibir el máximo honor de ser nombrado caballero. Mi historia es un ejemplo de lo que puede pasar cuando sigues políticas de compasión y comprensión, y no de odio y aislamiento".