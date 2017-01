Al menos cinco muertos en un ataque a una mezquita de Quebec

Al menos cinco personas han muerto en un ataque a una mezquita de la ciudad canadiense de Quebec, informaron medios locales y la agencia de noticias Reuters. El ataque se produce tan solo un día después de que el presidente, Justin Trudeau, declarase que el país acogería a "aquellos que huyen de la guerra", en alusión a los musulmanes y refugiados a los que Trump ha cerrado a puerta.

El periódico "La Presse" señaló en su edición digital que alrededor de las 21.15 del domingo hora local (02.15 GMT del lunes) un sospechoso del ataque fue localizado por la Policía en uno de los puentes de la ciudad.

The USA doesn't have a monopoly on #Islamophobia. 5 shot dead in a Quebec City mosque tonight. https://t.co/pHzqcazzeT — Mayuran Tiruchelvam (@MayuranTiru) 30 de enero de 2017

La Policía de Quebec confirmó a los medios de comunicación que varias personas han muerto en el ataque pero no especificó el número de fallecidos.

Por su parte, la radiotelevisión canadiense CBC señaló que tres sospechosos habrían participado en el ataque y que dos han sido detenidos por la Policía. "La Presse" señaló que uno de los sospechosos estaba armados con un fusil de asalto AK-47.

Trudeau lamenta

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien este mismo sábado, durante la crisis por el bloqueo de fronteras por parte de Trump dijo que recibiría a los musulmanes y refugiados que su vecino deportara, ha lamentado la tragedia.

"Los canadienses estamos en duelo por los asesinados en el cobarde ataque a una mexquita en Quebec. Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 de enero de 2017

Trudeau se pronunció este sábado a favor de los refugiados y publicó en Twitter: "A aquellos que huyen de la persecución, el terror y la guerra, los canadienses os darán la bienvenida, independientemente de vuestra fé. La diversidad es nuestra fuerza". En otro tuit, se mostró junto a una niña refugiada con la leyenda #BenvenidosaCanada.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 de enero de 2017