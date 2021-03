El excomisario Villarejo, en su primer día en libertad: "Voy a desenmascarar a todos"

De nuevo con su particular boina, un parche y la mascarilla con la bandera de España. También con una carpeta verde que, dice, ha sido su "ordenador" durante sus casi tres años y medio en prisión. Así ha acudido de forma presencial el excomisario José Manuel Villarejo este jueves a la Audiencia Nacional, donde se le ha citado para declarar por dos causas de la treintena que tiene la operación Tándem.



Un día después ser puesto en libertad, ha celebrado que ahora vaya a "poder defenderse" porque, ha dicho, "hasta ahora", no ha podido. En la línea de sus palabras ayer, ha asegurado que piensa "desenmascarar a todos" aunque ha pedido que sus palabras no sean tomadas "como una amenaza". "Cada vez que abre el pico Villarejo es una amenaza", se ha quejado ante multitud de cámaras.