Esteban a Abascal: "El PNV no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha utilizado tan solo un minuto de los treinta de que disponía para despachar la moción de censura de la ultraderecha de Vox en la Cámara Baja. "El PNV no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Evidentemente votaremos no", ha dicho Esteban. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a lanzar la amenaza de ilegalizar al PNV. en la moción de censura de la ultraderecha que se está debatiendo hoy en el Congreso. "Hemos planteado la ilegalización de los partidos separatistas. No porque estemos en contra del pluralismo político sino porque este no puede ser una excusa para acabar con la Constitución", ha dicho Abascal.