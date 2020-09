Salvador Illa: "Los centros educativos no están siendo un lugar de contagio"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que "los centros educativos no están siendo un lugar de contagio". En rueda de prensa en La Moncloa junto con la ministra de Educación, Isabel Celaá, Illa ha insistido en que "hay mantener todas las medidas y no podemos bajar la guardia".



"No se puede dar esto por ganado y mantener todas las medidas en el entorno educativo con la misma intensidad que hasta ahora y esperar a ver cómo evoluciona en las próximas semanas", ha hecho hincapié.