La viróloga e inmunóloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val, ha asegurado que la carta publicada en la revista The Lancet que pide una auditoría nacional para analizar la gestión de la pandemia en España "no busca culpables". "Lo que queremos es que nos ayude a generar más conocimiento de manera que la gestión de la siguiente oleada que tenemos por delante sea mucho más eficaz" ha asegurado. La viróloga ha hecho especial énfasis en que "deberíamos aprovechar esta etapa de bonanza", apuntando que "ya la estamos desaprovechando", para aprender que no se debe poner el énfasis en los hospitales, sino en la atención primaria y en el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene.