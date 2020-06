El ministro Marlaska y otros miembros del Gobierno se enfrentan este martes a una sesión de control en el Senado marcada por la polémica sobre el cese de Diego Pérez de los Cobos por su informe a la jueza sobre la manifestación en plena pandemia por el coronavirus.



En esta sesión, el senador del PP, Fernando Martínez Maíllo, y el Ministro de Interior han mantenido una fuerte discusión. Maíllo ha comenzado su intervención señalando que la situación de Marlaska es "insostenible" y ha recriminado al ministro que le mintiese:

​

​- Ya sabemos tres cosas: que el cese de Pérez de los Cobos sí tiene que ver con el informe policial realizado a instancias de la justicia que les investiga a ustedes. Dos, que le cesó porque él se negó a entregar el informe porque cumplió con su obligación y cumplió con su deber. Al señor Pérez de los Cobos habría que ascenderle, no dimitirle. Y tres: Coño, que me mintió a mí, que mintió a todos los españoles, que nos mintió en sede parlamentaria. Es que nos mintió absolutamente a todos. Se lo pregunté hasta la extenuación y al final de todo, de 6 horas de comisión, me dijo que no, que no se había interesado por nada de lo que había sucedido. Usted es un reconocido juez, pero es una gran decepción. Además de la injerencia en una actuación judicial, además ha mentido. Por favor, salga de aquí dimitido.