El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho hoy en el Congreso que el Gobierno conocía la letalidad del virus el 10 de febrero y que eso significa que "son culpables de la muerte de miles de compatriotas. "Ya conocemos el papelón del doctor Simón", ha espetado. "Si no hubiesen ocultado la información a los españoles hubiesen salvado la vida a miles de compatriotas", ha hecho hincapié.



En su intervención delante de la cámara baja, Abascal ha asegurado que "si cualquiera de aquí conducimos nuestro vehículo mirando nuestra agenda telefónica y atropellamos a un peatón y muere, seremos juzgados y condenados por homicidio imprudente". Y en este sentido ha señalado que: "El gobierno iba conduciendo España mirando únicamente su agenda ideológica, ocultando información, y ha provocado la muerte de miles de compatriotas".



"Dijeron que sin estado de alarma hubiésemos tenido 300 mil muertos", ha recalcado, "otro informe científico que usted se saca de la manga", le ha reprochado. Abascal ha indicado que "este estado de excepción encubierto, que no sólo no salva vidas, sino que está hundiendo y destruyendo la economía nacional".