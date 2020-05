Desde este jueves, y mientras dure la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus, el uso de la mascarilla será obligatorio para personas de seis años en adelante en la vía pública o en espacios cerrados, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros,



Así lo ha publicado este miércoles el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No ha dado detalles, sin embargo, el Ejecutivo de las sanciones a las que se enfrentan las personas que no cumplan con la orden gubernamental. Sí es conocido que las sanciones por no llevar mascarilla en el transporte público oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, aunque en la inmensa mayoría de los casos se impone la cifra más baja de horquilla.