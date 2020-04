El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, ha asegurado hoy que en sus 40 años de servicio ha aprendido que "lo primero son las personas" y que "no hay ideologías". "En mis 40 años de profesión, de servicio en la lucha contra ETA, desde la academia, en misiones en el extranjero, en El Salvador, en Bosnia, en Libia, y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas, no hay ideologías. Todos los que estamos aquí somos un equipo", ha dicho, visiblemente nervioso, tras ofrecer su parte diario de incidencias en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa.



Sus palabras han recibido el apoyo del resto de los comparecientes que le han arropado con un aplauso tras la tormenta desatada por sus palabras de ayer en las que aseguró que trabajaban para "minimizar las críticas a la gestión del Gobierno" cuando hablaba de su lucha contra los bulos.