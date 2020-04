El exduque de Palma, Iñaki Urdangarín, finalmente no podrá salir de prisión dos fines de semana al mes. La Audiencia Provincial de Mallorca le ha retirado los permisos porque considera que goza de un régimen propio de un Tercer Grado, lo que todavía no se le ha concedido. De esta forma, el Tribunal da la razón a la Fiscalía. El marido de la Infanta Cristina no tiene problemas de salud. Tampoco tiene obligaciones laborales que justifiquen esas salidas.