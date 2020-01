Oriol Junqueras seguirá en prisión. Por unanimidad, los siete magistrados del Tribunal Supremo argumentan que los resultados electorales no afectan a la situación penal de los candidatos. Por eso, el Supremo sostiene que no tiene que pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que reconocía la inmunidad de Junqueras.

Para el Supremo el líder de Esquerra ya está condenado en firme a 13 años de prisión y que dicha condena conlleva la exclusión de la condición de eurodiputado que le reconoció el tribunal europeo. Al considerar que no es eurodiputado los magistrados añaden en un segundo auto que no se le puede conceder permiso para acudir el próximo lunes 13 de enero a la sesión plenaria del Parlamento Europeo donde sí van a ser reconocidos como europarlamentarios Carles Puigdemont y Toni Comín.