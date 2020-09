Reconstruyen el último crimen de "la viuda negra" de Alicante

Concepción Martín, Conchi, conocida como la viuda negra de Alicante, ha defendido su inocencia ante el jurado popular que la enjuicia junto a su supuesto cómplice y ha alegado que el asesino de su marido fue un hombre al que no pudo identificar. En la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial alicantina, también ha señalado que, antes de morir, la víctima, José Luis Alonso, un camionero de Cantabria jubilado de 69 años, le dijo entre balbuceos que "el refrán no es como tú dices" y que "mi hijo me la ha clavado en el corazón", aunque no ha podido explicar el sentido de ninguna de las dos frases.