El acoso y la violencia machista que Stephanie Tyler Jones ha sufrido desde el lanzamiento de Marvel's Spider-Man 2 llevaron a la actriz ha emitido un comunicado. La intérprete fue la encargada de dar vida a Mary Jane en la saga de Insomniac Games. Sin embargo, algunos fans no estuvieron de acuerdo con la elección.

Aunque dio vida, mediante captura de movimientos, a la novia de Peter Parker desde la primera entrega de 2018, recientemente los personajes sufrieron un rediseño para asemejarse más al aspecto de los actores.

Por este motivo, algunos jugadores comenzaron a enviar todo tipo de mensajes ofensivos a Stephanie, e incluso llegaron a llamar a su lugar de trabajo. Ante la situación de estrés vivida y el miedo que sentía, la actriz emitió un comunicado en el que explicaba su cese en el trabajo.

Tras sus palabras, la intérprete recibió el apoyo de compañeros de trabajo y fans de la franquicia, por lo que ahora ha querido matizar sus palabras. A través de un mensaje a través de su Instagram, Stephanie ha aclarado las palabras de algunos medios: "Agradezco todo el amor que recibí ayer, pero quiero ser clara".

Stephanie no dejará de ser MJ. stephtyler_ / INSTAGRAM

"No recibí amenazas de muerte de nadie durante el fin de semana. ¿Me sentí insegura e incómoda cuando los fans del juego se pusieron en contacto conmigo de la forma en que lo hicieron? Sí, se cruzó una línea y quería dejar claro que no estaba de acuerdo con ello. Además, hace muchos años que no trabajo como actriz. Esto no es algo que decidiera recientemente", ha confirmado en su perfil.

Como así había explicado en su anterior mensaje, ella ya no trabajará en nuevos proyectos como actriz, a no ser que sean de personas "cercanas" y con las que se sienta "cómoda". Aunque lo cierto es que no se niega a unir fuerzas de nuevo con la franquicia del hombre araña si así lo quiere la desarrolladora.

"MJ es el único papel en el que estaba abierta a participar cuando decidí cambiar de carrera. Es un proyecto del que estoy muy orgullosa de formar parte. Seré MJ mientras los creadores del juego quieran contar conmigo", ha concluido la intérprete.