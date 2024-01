La actriz que da vida a Mary Jane en 'Marvel's Spider-Man 2' deja su trabajo por el acoso que sufre: "No me siento segura"

La violencia machista en el mundo de los videojuegos sigue siendo un tema muy candente dentro de la comunidad. Tanto entre los propios jugadores como en las oficinas de trabajo, las mujeres relacionadas con este tipo de contenidos han denunciado en varias ocasiones el malestar que han llegado a sufrir tanto por disfrutar de su hobby como por simplemente realizar su trabajo.

Recientemente, lo ha vivido en sus carnes la actriz Stephanie Tyler Jones, la modelo facial que da vida, mediante captura de movimientos, a Mary Jane Watson en la saga Marvel's Spider-Man de PlayStation. Como así ha explicado a través de Instagram, desde hace meses no ha dejado de recibir mensajes de acoso a través de redes sociales y llamadas telefónicas.

Marvel's Spider-Man 2, que salió a finales de 2023, se convirtió en uno de los más esperados por la comunidad. Sin embargo, tanto en esta nueva entrega como en la remasterización de la primera, se han hecho cambios estéticos en los personajes de Peter Parker y MJ, algo que no ha gustado a todo el mundo. Por ello, la actriz que da vida a la novia del héroe no ha dejado de recibir mensajes de odio, pues muchos fans la han acusado de ser una modelo "fea" para el personaje que representa.

La actriz ha dado la gracias a los fans que la han apoyado. stephtyler_ / INSTAGRAM

Dando las gracias al equipo de trabajo de Insomniac Games y a los fans de la franquicia que acogieron a su Mary Jane, ha confirmado a través de su perfil que ya no se siente cómoda con la cantidad de amenazas recibidas. Por ello, abandonará su puesto de trabajo para centrarse en "grabaciones y fotos puramente creativas y colaboraciones con amigos a quienes adora".

"Uno de ellos incluso llamó a mi lugar de trabajo y dejó mensajes de voz pidiendo hablar conmigo", ha llegado a asegurar la actriz, demostrando el nivel de locura de algunos fans. Además, ha hecho una petición para que estas personas no vayan a dejar comentarios en su plataforma de skincare, un trabajo alejado de su faceta como actriz. "No es un lugar para los fans de Spider-Man", ha dejado claro.

"Esta mañana fui a mi lugar de trabajo y no me sentí segura. Soy un ser humano tratando de ganarse la vida como vosotros, y no quiero que se sobrepasen mis límites con facilidad", ha finalizado la que fuera cara de MJ. Por ello, ha concluido asegurando que, de ahora en adelante, bloqueará cualquier mensaje negativo que pueda recibir para evitar problemas.

Ella no ha sido la única actriz que ha sufrido este tipo de acoso. Eduard Badaluta, el modelo corporal de Leon S. Kennedy en Resident Evil 2 y Resident Evil 4 Remake, y Laura Bailey la actriz de voz de Abby en The Last of Us Parte 2, también han sido víctimas. Badaluta abandonó sus redes debido a la presión de los fans, mientras que Bailey llegó a recibir amenazas de muerte.