La 'streamer' Elesky denuncia el acoso recibido tras ganar a Ibai en el torneo de 'Pokémon': "Estoy completamente abrumada"

El final de la Pokémon Twitch Cup 3 este fin de semana se ha visto envuelto en algo de polémica después de que una de las participantes decidiera retirarse por el odio recibido.

Se trata de Elesky, una pianista que también triunfa en Twitch por su pasión por los videojuegos. Siempre interpretando las sintonías en directo, en los últimos días se ha dedicado a jugar a Pokémon.

Este viernes le tocaba jugar contra Ibai Llanos para ver si seguía o no en el torneo. No obstante, unos problemas de organización llevaron a acortar el enfrentamiento y que Elesky se llevara la victoria antes de tiempo.

Deciros que en todo momento nos hemos comunicado para ajustar todo lo posible. Os pido de corazón que no echéis culpas o insultéis a nadie, la serie es para pasarlo bien y no para tirar hate. Gracias por todo el cariño y por todo el apoyo que también he leído que es mucho ❤️ — Elesky 🦋 (@Elesky25) December 9, 2023

Un pequeño incidente que, horas más tarde, confesaba que le había "abrumado", ya que atrajo el odio de cientos de internautas. "He decidido retirarme del torneo", tuiteó entonces: "Me he visto completamente abrumada por los comentarios de odio, había algunos bastante salvajes y me ha superado".

A pesar de eso, quiso quedarse con lo mejor del juego y alabar a la organización por entenderla. No obstante, tuvo que volver a aclarar sus palabras poco después. "La organización y con Ibai y no han podido tratarme mejor", ha añadido: "Para nada es culpa suya, ha sido cosa de los 4 haters de redes".

Mil gracias de nuevo por todo, como os dije yo ya había hablado con la organización y con Ibai y no han podido tratarme mejor. Para nada es culpa suya, ha sido cosa de los 4 haters de redes. Sólo quería informaros, no hagáis precisamente lo mismo que denuncio porfa 🙏 — Elesky 🦋 (@Elesky25) December 10, 2023

"No hagáis precisamente lo mismo que denuncio", ha pedido. Unas palabras parecidas a las que el propio Llanos intentó hacer llegar también en directo a los acosadores.

"Intentamos justificar el odio en redes sociales diciendo que son personajes públicos, pero eso es solo para irse a la cama a dormir tranquilo", ha comentado: "Espero que no se vuelva a repetir".

Elesky se ha visto muy afectada por las palabras y ha intentado cerrar su participación con la alegría, ya que, junto con el enfado del Xokas, el final de la Pokémon Twitch Cup 3 ha quedado un poco empañado de polémica.