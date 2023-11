Johanna Faries, general manager de 'Call of Duty': "El nuevo 'Modern Warfare III' es la nostalgia unida a la innovación"

Una veintena de juegos de la serie principal, más de una decena de spin-offs, un sinfín de expansiones... Dos décadas dan para mucho, tiempo en el que se ha convertido en una saga indispensable en el sector de los videojuegos, un referente en los shooters bélicos. Call of Duty está de celebración, 20 años de historia avalan la franquicia, que celebra este aniversario este 10 de noviembre con el lanzamiento de Modern Warfare III.

Distribuido por Activision Blizzard y desarrollado por Infinity Ward y Sledgehammer Games, este título, el número 20 de la serie principal y secuela directa del anterior, llega este viernes a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC, aunque ya tuvo una beta multijugador en octubre que tuvo muy buena acogida.

Esta tercera entrega de Modern Warfare se estrena heredando la jugabilidad y muchas mecánicas de la anterior, siguiendo, por primera vez, la historia donde se quedó. Con la Task Force 141 como protagonistas que se enfrentan al terrorista Vladimir Makarov y a su Grupo Konni, los jugadores se podrán poner en la piel de los miembros de ambas formaciones para enfrentarse en el campo de batalla.

Sin duda, Call of Duty: Modern Warfare III es una entrega clave en la historia de la franquicia, pues aúna ingredientes nuevos con los ya conocidos, e incluso nostálgicos.

La innovación, unida a los elementos clásicos

"Esta secuela amplía el argumento de la campaña que pusimos en marcha el año pasado y es una nueva forma de engancharse a la historia ya conocida" con una nueva jugabilidad, apunta a 20minutos Johanna Faries, general manager de Call of Duty. Y es que este título, además de las misiones lineales, tendrá misiones abiertas donde "los jugadores pueden decidir libremente cómo quieren vivir la campaña" y la manera y orden en el que superar los objetivos.

Johanna Faries, 'general manager' de 'Call of Duty'. CALL OF DUTY

El modo multijugador también presenta cambios, tanto en las mecánicas, el movimiento del personaje y las armas como en los mapas. "Hemos traído de vuelta lugares icónicos de la historia, pero modernizados, y se pueden jugar de una forma totalmente nueva", apunta Faries. El catálogo de escenarios contará desde el lanzamiento con los 16 mapas del antiguo Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009.

Además, tras llegar a la saga en otras series como World at War y Black Ops, el modo zombies se encuentra con Modern Warfare por primera vez. "Este gran mapa de mundo abierto va a ofrecer algunas de las formas más dinámicas y extensas de jugar a los zombis en Call of Duty y es una gran novedad en la franquicia", destaca la general manager.

"Modern Warfare III es la nostalgia unida a la innovación. Es esa sensación de volver a introducir en la experiencia algo que nos resulta familiar, pero que al mismo tiempo amplía sus límites con elementos nuevos", asegura.

Desde la tecnología, para el jugador

"Pensamos en Call of Duty como una experiencia ficticia, cinematográfica, inmersiva y creativa. Y en los últimos 20 años, nuestros jugadores lo han entendido. Creo que eso es lo que ha hecho que Call of Duty se convierta en una experiencia cultural y que la gente se reúna en el juego para forjar lazos, amistades y relaciones duraderas, tanto dentro como fuera del juego", señala.

Año tras año, título tras título, Call of Duty sigue creando una comunidad que ha convertido a la saga en un icono. Y, por ello, las interacciones entre los jugadores es una parte importante del juego, por lo que ya en la anterior entrega lanzaron un código de conducta con el que han apreciado "resultados cuantificables en términos de reducción de la toxicidad" en el modo multijudador: "Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los que quieran disfrutar de una gran experiencia en Call of Duty confíen en que estamos dando lo mejor de nosotros mismos".

De hecho, para Modern Warfare III se han asociado con Modulate para implementar moderación impulsada por inteligencia artificial, tanto en las conversaciones como en los chats de voz, con moderación en tiempo real. "Nos tomamos muy en serio la lucha contra los comportamientos tóxicos y nocivos. Hemos dado pasos de gigante en el último año", asegura Faries. "Esto ha sido parte de un largo viaje para garantizar un juego sano y para combatir la toxicidad en el día a día".

"Se ha hecho un gran uso de la inteligencia artificial a lo largo de los años, y a veces se olvida cómo ha servido la IA a los videojuegos. Estamos muy orgullosos de cómo estamos aprovechando esa tecnología para que la experiencia del jugador sea lo más positiva posible", apunta.

"Más que un juego, una icónica cultura de masas"

Esta entrega llega en un momento inmejorable para la saga, en pleno aniversario. Call of Duty, el primer título, salió al mercado el 29 de octubre de 2003, por lo que este año la franquicia cumple dos décadas, por lo que lo están celebrando con un sinfín de contenido nuevo, como misiones diarias y recompensas que homenajean el aniversario.

"Vamos a seguir invitando a la comunidad a recordar todas las experiencias que Call of Duty ha brindado", promete Faries, quien también asegura que, internamente, los trabajadores están celebrando "lo importante que ha sido formar parte de esta saga y cómo ha cambiado sus vidas a mejor en muchos sentidos".

Aun así, la industria ha evolucionado mucho en estos 20 años, y esta marca de juegos bélicos de disparos en primera persona también lo ha hecho a la par: "Como decimos a menudo, la 'salsa secreta' de Call of Duty es que cada año los jugadores saben que tienen que estar atentos a una nueva y dinámica entrega que expande la experiencia. La gente sigue jugando, pero temporada tras temporada entra en la conversación la novedad de cada título, lo cual ha permitido a la franquicia convertirse en mucho más que un juego y ser realmente una icónica cultura de masas".

Sin duda, la palabra clave ha sido adaptación. "Nuestro negocio ha cambiado mucho en los últimos años, con nuevas formas de jugar. Y Warzone ha hecho mucho para aumentar aún más la dimensionalidad, pero también para atraer a nuevos jugadores y aumentar la comunidad de fans", destaca la general manager. No en vano, en estos 20 años se ha visto cómo la franquicia se ha puesto a la vanguardia en temas como el modo zombis, el multijugador, el battle royale o la libertad a la hora de afrontar las misiones, mecánicas con cierta juventud que se han hecho habituales y casi indispensables en el sector.

"Además de en dar lo mejor de nosotros año tras año, siempre nos centramos en ver que también tenemos una competencia feroz; hay muchos adelantos en todos los ámbitos y todos los juegos siguen creciendo. El éxito no lo damos por sentado en absoluto, (...) pensamos en quién está superando los límites y de quién podemos aprender", señala.

Las distintas plataformas también han sido testigo de este crecimiento, pues después de estrenarse en ordenadores y dar el salto a consolas de sobremesa, la saga también ha dado guerra en máquinas portátiles, desde Nintendo DS y PSP a móviles como N-Gage, Blackberry, Android e iOS. De hecho, el último de ellos es Call of Duty: Mobile, un juego que llegó en 2019 a smartphones, además de Call of Duty: Warzone Mobile, título que se estrenará en 2024. "Los teléfonos son una de las grandes líneas argumentales que tenemos en nuestros planes y sabemos que ser los mejores en ese mercado es una estrategia tan importante como la de la línea principal de consolas y PC. Y si se hace con el nivel de ambición que tenemos, seguirá uniendo a una comunidad de Call of Duty más conectada y unificada, independientemente de la plataforma en la que prefieran jugar".

"Es increíble pensar en lo que la saga ha acumulado en términos de innovación, pero también de amor a la marca", comenta Johanna Faries, general manager de Call of Duty, exitosa saga que cumple 20 años y que espera cumplir, por lo menos, 20 más: "Tenemos expectativas ambiciosas para la franquicia y sabemos que queremos estar a la altura de nuestros jugadores, seguir sorprendiéndolos y deleitándolos".