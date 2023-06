Mario y su universo se convierten en los protagonistas del Nintendo Direct junto a 'Pokémon', 'Pikmin' y otros títulos

Como suele ocurrir en todos los Nintendo Direct, la empresa de videojuegos ha anunciado una gran cantidad de títulos nuevos para los próximos meses. Desde los juegos propios de la consola hasta juegos de socios desarrolladores, han tenido un momento, aunque, en especial, Mario.

El icónico personaje contará con una nueva entrega de la franquicia SuperMario Bros tras diez años de parón con Mario Bors Wonders. Además, Super Mario RPG, llegará a Nintendo Switch con una nueva edición el próximo 20 de octubre como el primer juego de rol de Mario Bros.

Además, siguiendo la línea, también se han anunciado la nueva versión de Luigi's Mansion 2 y un juego protagonizado por la princesa Peach para 2024. Siguiendo con los personajes del universo de Mario, WarioWare volverá con WarioWare: Move It!, el próximo 3 de noviembre.

En la presentación también se han mostrado los nuevos contenidos descargables para Mario + Rabbids Sparks of Hope – The Last Spark Hunter y Mario Kart 8 Deluxe.

Por otra parte, se ha mostrado el 'regreso' de Detective Pikachu, con Detective Pikachu: El regreso, un cinemático juego de aventuras repleto de casos que resolver y bien cargado de café, que llegará el 6 de octubre.

Los fans de Pikmin están también de enhorabuena. La cuarta edición de la franquicia contará por primera vez con expediciones nocturnas y Pikmin luminosos. El juego llegará el 21 de julio, y habrá disponible una versión de prueba en Nintendo eShop a partir del 29 de junio. Por otro lado, versiones en alta definición de los juegos originales Pikmin 1 y Pikmin 2 llegarán también a la tienda, tanto por separado como en pack.

Más allá de los juegos de Nintendo, se han presentado, entre otros, el Batman: Arkham Trilogy, una colección de juegos de acción y aventura protagonizada por el gran protector de Gotham City.

Otros juegos destacados son Palia, Sonic Superstars, Metal Gear Solid: Master collection, Dragon Quest Monsters, Persona 5 Táctica, Just Dance 2024 o Fae Farm entre otros.