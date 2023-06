Eneko ha ganado la final de 'MasterChef' y tú lo puedes intentar con el videojuego del programa: cómo conseguirlo al mejor precio

MasterChef 11 ya tiene un ganador: Eneko, un joven exfutbolista que ha superado a Álex en una gran final vivida en TVE, con un menú lleno de guiños dedicados a las personas más importantes de su vida. Los espectadores de esta ajustada final de 120 minutos han podido sentir en sus carnes los nervios de los concursantes, pero, desde el sofá de casa no es lo mismo. Por eso, no deberías perder de vista una oportunidad para competir con los mejores platos y, por qué no, aprender más cosas de cocina. Esta oportunidad a la que nos referimos es el videojuego oficial de Masterchef que ya está a la venta para Nintendo Switch y PlayStation y que, desde 20deCompras, hemos encontrado dónde comprarlo (¡y al mejor precio!). Si eres de PS5, el precio más bajo lo tienes en Carrefour.

PS5 'MasterChef' Videojuego oficial Carrefour

Sin embargo, si eres de Nintendo Switch, el precio es un pelín más caro y la diferencia entre ecommerce un poco más ajustada. En Amazon está disponible por 49,49 euros y en El Corte Inglés por 49,90 euros. La diferencia es mínima.

'MasterChef', el Videojuego Oficial para Nintendo Switch. Amazon

Por último, si eres de Play Station 4 también lo tienes disponible para esta consola, así que: ¿a qué esperas?

'Masterchef' El Videojuego Oficial PlayStation 4 El Corte Inglés

"Garrote", de Berasategui, incluida en la RAE

Martín Berasategui es uno de los cocineros más famosos de España galardonado con 12 Estrellas Michelin y uno de los rostros más habituales de jurado en MasterChef. Y, mucha gente se pregunta si la expresión que siempre repite Berasategui en el programa, "garrote", está incluida en la RAE o no. Y es que, esta polémica surgió en la final de MascherChef.

Después de que el jurado dijera que estaba recogida en la RAE, muchos usuarios comenzaron a buscarlo y no encontraron que la palabra "garrote" tuviera esta acepción. Lo cierto es que no aparece en el Diccionario de la lengua española (DLE), ni en su versión física ni en la digital, pero sí está en el Diccionario histórico de la lengua española (DHLE), diccionario nativo digital de la RAE: "derivado de garra, con influencia de garrote", "se documenta por primera vez, con la acepción 'esfuerzo, entusiasmo y constancia con que se hace algo', en el año 2009.

