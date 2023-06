¿Está la expresión "garrote", de Martín Berasategui, incluida en la RAE, tal y como dijeron en la final de 'MasterChef'?

Martín Berasategui es uno de los cocineros más famosos de España, pues no solo tiene 12 Estrellas Michelin, sino que es uno de los rostros más habituales de MasterChef. Y este lunes también estuvo en la final de la undécima edición, donde, como de costumbre, volvió a usar su conocida expresión "garrote". Pero, ¿está recogido el significado que él le da en la RAE, tal y como dijeron en el programa?

Después que Eneko -que finalmente ganó la temporada- se clasificara como duelista, Álex, Pilu y Lluis viajaron a Lasarte-Oria (Gipuzkoa) para enfrentarse a una desafiante prueba de exteriores en el Restaurante Martín Berasategui, que acumula tres de las Estrellas Michelin del chef. Y, por supuesto, él estuvo allí también.

"Eres historia viva de la cocina, pero también del lenguaje", le dijo Samantha Vallejo-Nágera durante la presentación del menú. "Tu mítica expresión de 'garrote' ha entrado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Qué fuerte, ¿no?".

"Siempre me educaron con mucho garrote, a tirar para delante, no quejarte y salvar los palos que te ponen en las ruedas, no solo en la cocina, sino en la vida", respondió el cocinero.

Y es que, cada vez que aparece en el talent, no deja de decir su expresión para dar ánimos a los aspirantes, y son muchos de ellos los que la repiten constantemente.

Sin embargo, después de que el jurado dijera que estaba recogida en la RAE, muchos usuarios comenzaron a buscarlo y no encontraron que la palabra "garrote" tuviera esta acepción.

Lo cierto es que no aparece en el Diccionario de la lengua española (DLE), ni en su versión física ni en la digital, pero sí está en el Diccionario histórico de la lengua española (DHLE), diccionario nativo digital de la RAE.

Etimológicamente "derivado de garra, con influencia de garrote", "se documenta por primera vez, con la acepción 'esfuerzo, entusiasmo y constancia con que se hace algo', en 2009, en una entrevista a M. Berasategui publicada en el Diario Vasco".

"Desde entonces se atestigua con frecuencia en libros de recetas de Berasategui o en entrevistas publicadas en la prensa. Según se deduce de esas entrevistas, M. Berasategui empezó a emplear este homónimo de garrote a partir de los años 80 del siglo XX, aunque no parece registrarse en los textos hasta el siglo XXI", añade el DHLE.

De hecho, fue en noviembre de 2021 cuando saltó la noticia y el chef lo celebró en sus redes sociales: "Mi expresión de ánimo favorita y el garrote que les prometí a mis difuntas madre y tía el día que tomé su relevo en la cocina, recién incorporado en el diccionario histórico de la RAE".

"Para mí es una palabra superpositiva, que nada tiene que ver con el 'garrote' mal entendido. Es lo que hay en este país, que es fuerza, coraje, ganas de superación, inconformismo. Somos un país que no tiene que tener miedo, ni pereza, ni vergüenza, y esto es 'garrote'", declaró en 2019 a El Español.