Milla Jovovich: "Era una niña muy activa, así que en mis peticiones de regalos de Navidad había las bicicletas y monopatines"

WORLD OF TANKS

La actriz Milla Jovovich es uno de los referentes femeninos del cine de acción, pero ahora su mundo es aún más virtual: el de los videojuegos. Y es que la intérprete acompaña en esta campaña navideña a Arnold Schwarzenegger como rostros de World of Tanks.

El videojuego se centra estos días en esos dos héroes del cine, de forma que Arnold y Milla se han convertido en los embajadores del evento Holiday Ops 2023 en el universo de World of Tanks, además de en los protagonistas del tráiler navideño del juego.

Ambos aparecen en el juego como modelos 3D y ofrecen a los jugadores desafíos y misiones especiales, al completar los cuales los jugadores recibirán varios artículos de personalización de las celebridades (skins de tanques, emblemas, inscripciones, calcomanías, medalla, elementos únicos de decoraciones).

Además, los jugadores tendrán la oportunidad de reclutar a Arnold y Milla en sus tripulaciones de tanques. Las versiones para consola y PС contarán con el doblaje exclusivo de Milla y Arnold (se han grabado unas 260 frases).

Hablamos con Milla Jovovich sobre esta colaboración y sobre cómo vive ella los videojuegos, la Navidad y su trabajo.

¿Le gusta cómo aparece en 'World of Tanks'? ¿Qué pueden esperar los fans de usted en el juego?Es la primera vez que aparezco en un videojuego y fue una experiencia increíble. Cuando vi los efectos visuales terminados: el garaje, el camuflaje, la imagen del comandante, me quedé impresionada por lo chulos que eran. Los jugadores pueden esperar que les asigne misiones y, al completarlas, recibirán objetos de personalización únicos. Me encanta especialmente cómo ha quedado mi camuflaje. Muy elegante.

Ha grabado más de 260 frases para 'World of Tanks'. ¿Utiliza ahora alguna de ellas en su día a día?Nunca me lo había planteado, pero puede que tengas razón en que algunas frases sí que podrían estar en mi repertorio, cuando se da la situación propicia para, por ejemplo, "¡A rodar!" o "Nos han visto", cuando los paparazzi vuelven a perseguirme. Pero la mayoría no son frases que pueda utilizar en la vida cotidiana, ya que son realmente sofisticadas y están en el contexto de estas grandes y pesadas máquinas.

¿Has jugado alguna vez a este juego?Ya había oído hablar del juego. Cuando empezamos a colaborar con Wargaming, hice algunas sesiones con el equipo de World of Tanks. Es muy divertido y tiene mucha más estrategia de la que esperaba, y eso me gustó.

¿Una artista internacional como usted, con tres hijos, tiene tiempo para los videojuegos?Rara vez tengo tiempo para jugar a videojuegos. Entre la educación de mis hijas, el colegio, el trabajo y la planificación de una reforma, ¡nunca parece haber tiempo suficiente!

¿Tiene mucho espíritu navideño? ¿Cuál era el regalo que más pedía de pequeña?Era una niña muy activa, así que mis peticiones de regalos de Navidad solían girar en torno a las bicicletas y los monopatines.

Si los jugadores hacen las misiones de Milla reciben regalos y recompensas especiales, ¿usted colecciona algo, objetos de tus películas, por ejemplo?Para ser sincera, no soy tan sentimental. Las experiencias son siempre más gratificantes que cualquier objeto que pueda guardar como recuerdo.

¿Tiene algún deseo de Navidad para sus fans?Que estén sanos, felices y que sean respetuosos consigo mismos y con los demás. Ésos son los mejores regalos que se pueden yo podría tener y querría compartir.

Resident Evil cambió el género zombi para siempre, ¿qué aprendió luchando contra los muertos vivientes?Artes marciales. Y que mi hermano pequeño, con el que jugaba a Resident Evil, era mejor estratega que yo.