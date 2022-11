Tenerife se ha convertido este fin de semana en el escenario de excepción en el que Gamelab ha celebrado su nueva edición, la primera en la que, además del evento público, ha contado con una pionera cumbre entre profesionales europeos.

El lunes 28 de noviembre, el evento multitudinario estará abierto al público -de 10.30 a 18.30- en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, donde se darán cita más de 100 ponentes y delegados que representan a 17 países y 90 empresas y organizaciones que van desde distintos ámbitos del sector: estudios de desarrollo, publishers, centros de formación, fondos de inversión, asociaciones sectoriales y plataformas de tecnología.

Un total de 500 profesionales europeos que ofrecerán charlas en directo, talleres, paneles de discusión y demás actividades mediante las que se generarán ámbitos de networking para profesionales y se reflexionará sobre el futuro de la industria.

Pero Gamelab Tenerife 2022 es diferente a otras ediciones anteriores pues, además de ser la primera vez que se celebra en Canarias, cuenta con el Gamelab European Summit: una cumbre europea en la que distintas mentes líderes de la industria se han reunido de forma privada para "intercambiar visiones, poner en común ideas y tratar de impulsarlas", tal y como señala a 20minutos el fundador de Gamelab, Iván Fernández-Lobo, quien lo describe como un think tank, una especie de gabinete estratégico del sector de los videojuegos.

"Estamos incubando este foro y el punto en común es ver cómo convertir a Europa en la principal potencia mundial, que no lo es, obviamente, ni lo ha sido históricamente", apunta el director del evento. "Hay nuevas oportunidades en el Metaverso, el blockchain, en los eSports y en una serie de campos donde parece que tampoco lo va a ser. Siguen dominando Asia y Estados Unidos".

Del papel a la realidad

"Este intercambio de ideas ya sucedía, ya se venía incubando de alguna manera en los Gamelabs que hemos hecho, sobre todo los de los últimos años, donde el grupo de invitados que teníamos tenía un poder mental tan potente que se generaban estas conversaciones", declara Iván Lobo. "Pero yo tenía la ilusión de poder crear un formato propio".

"Es un proyecto que llevo persiguiendo ya varios años. En realidad lo presentó Iban García del Blanco, uno de los eurodiputados más influyentes en temas digitales en Europa que fue secretario de Cultura del PSOE", asegura. "Mi idea era hacer este foro independiente donde pudiésemos hacer una transferencia de conocimiento entre el sector público y el privado a nivel europeo. Así que esto para mí es la posibilidad de poder darle forma a ese proyecto que una vez dibujé".

Para ello, ha contado con la inestimable ayuda de Antonio Cabrera, productor ejecutivo del evento y director de HDG, marca que forma parte de HiperDino (cadena de alimentación líder en Canarias) y que se centra en la organización de eventos de ocio electrónico; y de Enrique Arriaga, consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife.

"El Cabildo de Tenerife en general, y Enrique Arriaga y su departamento en particular, apostaron para que el videojuego fuera la siguiente industria creativa que aterrice en la isla", destaca Iván Ferández-Lobo. "Esto es algo que estamos haciendo por Tenerife, pero también por la industria española y por la industria europea. Es de una gran generosidad cuando una región como Tenerife apuesta por algo sin hacerlo solo por su beneficio, y es que de aquí van a surgir muchas cosas que impactarán a nivel europeo".

Iván Fernandez Lobo, Enrique Arriaga y Antonio Cabrera en la presentación del Gamelab Tenerife. GAMELAB TENERIFE

De este modo, el fundador de esta organización nacida en 2005 ha podido materializar su proyecto, en el que lleva años trabajando, y que "encaja muy bien con un lugar como Tenerife". Aun así, confirma que "Gamelab sigue existiendo y sigue estando muy asociado a Barcelona".

Gamelab genera impacto más allá de las fronteras

"Gamelab Barcelona no desaparece", sino que Iván Lobo se ha "tomado un año o dos un poco de descanso, para pensar y reflexionar". "Gamelab también se ha tomado un poco ese descanso para ver con un poco en perspectiva. Y ha surgido esto que yo creo que puede ser una parte del futuro de Gamelab", asegura.

"No se planteó hacerlo en Barcelona, aunque la organización se ha incubado allí y se continuará, espero, haciendo", reclama. "Gamelab siempre ha tenido su evento central en Barcelona, su Congreso Mundial, pero hemos hecho en Tokio, en Oslo... Y muchas de las que hemos hecho ni siquiera han sido públicas. No es 'se hace aquí o se hace allí'. Gamelab es una organización que promueve el desarrollo del sector, que primero lo hizo de una manera local, después de una manera nacional, y que tiene la aspiración de crear un impacto a nivel europeo y, en lo posible, mundial".

"De alguna manera, las cosas que ha venido haciendo Gamelab estos casi 20 años ya han ido produciendo pequeños impactos. Mi intención es que eso continúe, que la actividad que produce Gamelab siga notándose e influyendo", añade.

Imagen del Gamelab Barcelona 2015. GAMELAB

Metaverso, NFT y accesibilidad, entre los temas debatidos

Los videojuegos evolucionan a pasos agigantados y amplían su significado mucho más allá de su concepción original. Por ello se han dado fenómenos como su transformación a una especie de plaza social, en un medio influyente de nuestro tiempo. Y en eso precisamente incide el Metaverso, según declara Iván Lobo: "Yo creo que lo que llamamos metaverso realmente está dentro de los juegos y lo están definiendo los juegos y el entretenimiento".

Estas nuevas formas de relacionarse y comunicarse "creo que las vamos a ir naturalizando y dándoles distintos nombres: eSports, Metaverso, NFT... Son cosas que va demandando el uso de esta interactividad digital. Y a mí personalmente me fascina y me parece que también es una de las cosas que creo que la propia industria tiene que aprender a ver como una posibilidad".

"Los videojuegos deben pasar de ser un privilegio para algunos a un derecho para todos"

De este modo, durante el Gamelab European Summit se ha reflexionado sobre el potencial de los juegos y la manera en la que pueden tener un significado más allá del entretenimiento: "cómo de importante son para conectar con toda la población" o que los juegos "impulsen ideas como hacen desde hace años medios más consolidados como el cine o la literatura".

En ese sentido, también tienen que dar un paso importante, tal y como señala el fundador de Gamelab: que los videojuegos pasen de ser un privilegio para algunos a un derecho para todos. Es decir, que sean accesibles para todos, incluidas las personas con algún tipo de discapacidad. "Todavía en nuestros días es un privilegio. Aunque está la tecnología móvil y son mucho más accesibles que antes, hay muchas restricciones, ya sea a nivel económico, ergonómico, y demás barreras", apunta.

"El free to play, por ejemplo, es una manera de hacer más accesibles los juegos, en cierta manera. Antes tenías que comprar un videojuego para jugar, ahora tener un free to play en móvil", señala Fernández-Lobo. "Pero hay muchas barreras también físicas, aún hay muchas maneras de mejorar esa accesibilidad. Y creo que el punto al que debemos llegar es el punto de máxima accesibilidad. Ese es el gran objetivo a largo plazo de este sector: convertirse de verdad en el medio que llega a todo el mundo y de una manera totalmente accesible para que no haya diferencias. La democratización de los videojuegos".

Y, en ese sentido, es posible que el Metaverso sea una gran oportunidad para llevar la accesibilidad a otros entornos. Así lo describe Iván Fernández-Lobo, quien desgrana el Metaverso en un cuadrado de cuatro vértices: "El primero es sensorial, ya que muchas veces se asocia con realidad virtual, es importante sentirte inmerso en la experiencia; otro es la parte social, la que ocurre en Roblox, Fortnite o Minecraft, que son como nuevas redes sociales gamificadas; otro sería la parte económica, cómo creamos valor online y cómo intercambiamos ese valor, muy relacionado con los NFT, el blockchain, etcétera; y hay un cuarto vértice muy claro que es el de la accesibilidad. Nada de eso tiene sentido si no todo el mundo puede tener acceso a eso".

Pero esto es solo uno de los ámbitos que diferentes expertos y profesionales de los videojuegos de toda Europa han debatido durante el Gamelab European Summit que se ha celebrado este domingo 27 de noviembre y que terminará el lunes. Y, ese mismo día, será cuando el público pueda también disfrutar de la otra parte del Gamelab Tenerife 2022, el evento abierto a todo el mundo en el Auditorio de Tenerife Adán Martín que contará, además de un sinfín de actividades, del sol y el clima idílico que caracteriza a Canarias.