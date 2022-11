Ubisoft y Riot Games se unen para crear un proyecto que lucha contra las conversaciones tóxicas en los chats de los videojuegos

El hate, la toxicidad y los insultos es algo de lo que muchos usuarios se quejan al jugar online, e incluso algunas son jugadoras que denuncian que son atacadas por otros en cuanto se enteran de que son mujeres. Sin embargo, esto podría terminar en un futuro próximo, o al menos hay más posibilidades de que deje de suceder gracias a las campañas que luchan contra esto.

Las famosas compañías de videojuegos Ubisoft -responsable de franquicias como Assassin's Creed o Far Cry- y Riot Games -desarrolladora detrás de League of Legends- se han unido para crear 'Zero Harm in Comms' (Cero daños en las comunicaciones), un proyecto de investigación tecnológica que busca mejorar las soluciones basadas en inteligencia artificial para combatir estas interacciones tóxicas online.

Esta colaboración, que aún está en las fases iniciales de desarrollo, creará una base de datos compartida y un ecosistema de etiquetado para recoger datos dentro del juego que sirvan a las diferentes herramientas de moderación, para que puedan detectar, reducir y prevenir este comportamiento inadecuado entre jugadores.

Ambas empresas forman parte de Fair Play Alliance, una coalición de profesionales y compañías de la industria que fomenta la igualdad en los videojuegos. Por ello, defienden que es importante abordar estas cuestiones de forma colectiva y compartir conocimientos.

"Los comportamientos inadecuados entre jugadores son un problema que nos tomamos muy en serio, aunque también es muy difícil de solucionar. En Ubisoft, hemos adoptado medidas concretas con las que ofrecer experiencias seguras y agradables, pero creemos que seremos capaces de hacer frente a este problema de una forma más eficaz si nos unimos como industria", comenta Yves Jacquier, director ejecutivo de Ubisoft La Forge.

"Esto es un problema que no afecta únicamente a los juegos, dado que todas las compañías que tienen alguna plataforma social están haciendo frente a este dilema. Por ese motivo, nos hemos comprometido a trabajar con colaboradores de la industria como Ubisoft, que creen en crear comunidades seguras y en fomentar las experiencias positivas en espacios virtuales", comparte Wesley Kerr, director de investigación tecnológica en Riot Games.