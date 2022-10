Las misiones bélicas, los conflictos armados y las tropas militares han regresado con una nueva historia y una gran innovación técnica, gráfica y mecánica de la mano de Call of Duty: Modern Warfare II, el nuevo juego de la famosa saga de Infinity Ward y Activision que ha llegado este viernes a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Con un salto gráfico notable, mejoras en la jugabilidad, una inteligencia artificial más avanzada y más modos, esta entrega, que mantiene la experiencia battle royale de Warzone, presenta una nueva trama cuya campaña está situada en México y contará con un nuevo personaje, Philip Graves.

Este exmilitar fue Jefe de Equipo de los Marines del Regimiento Raider del MARSOC y es fundador y director general de Shadow Company. Y Yon González es quien da vida a este personaje en castellano.

Yon González Vergara (Guipúzcoa); 20 de mayo de 1986 A sus 36 años, el actor cuenta con una amplia carrera a sus espaldas, especialmente en televisión. Tras interpretar a Andrés en la serie 'SMS', su papel más reconocido fue el de Iván Noiret en 'El internado'. 'Gran Hotel', 'Las chicas del cable', 'Bajo sospecha' o 'Los herederos de la tierra' son algunos de sus proyectos más reconocidos, así como películas como 'Perdiendo el norte' o 'Érase una vez en Euskadi'.

¿Cómo describiría a su personaje?Philip Graves es un marine, un raider jefe de equipo. Y es un tipo apasionado, siempre queriendo reciclarse y con la adrenalina siempre metida en el cuerpo para enfrentarse a las misiones y superarlas. Bajo el mando de Shadow Co, Graves mantiene una flota de helicópteros de ala fija, anfibios y plataformas de armas terrestres con bases en siete países. Resulta un perfil muy interesante y es uno de mis favoritos.

¿Cómo ha sido la experiencia de doblar un personaje de videojuegos?La verdad es que el doblaje ha sido maravilloso e intenso, porque tenía un montón de frases y es mi primera vez doblando algo. Me he doblado a mí mismo, pero claro, no es lo mismo, tienes que hacerlo de manera natural. Y en el doblaje de un juego tienes que impostar un poco la voz. Ha sido superdivertido y mi personaje tiene mucha presencia porque tiene mucho texto, mucho diálogo durante todo el juego.

¿Es más difícil doblar a un personaje de videojuegos que a usted mismo?Sí, claro. Es que son trabajos infinitos, porque siempre los puedes mejorar con los matices. Pero ha sido superdivertido, apasionante y enriquecedor, porque durante unas cuantas horas que estuvimos doblando estás entregado a la voz y al personaje y ha sido una experiencia superenriquecedora. Me encantaría volver a doblar, videojuegos o lo que sea. Seguir aprendiendo, porque me ha parecido supercurioso y me apetece.

¿Tuvo claro desde el principio que aceptaba este proyecto tan distinto?Sí, claro, cómo no participar en la franquicia de Call of Duty, que yo era jugador desde que empezaron. Anda que no le he metido horas ahí. Entonces, es una maravilla poder participar y hacer un personaje aquí en este videojuego, un honor.

Entonces, ¿había jugado antes a videojuegos?Sí. Yo he vivido la etapa de las salas de juego. He jugado desde a la Atari que mis padres me compraron en su día hasta llegar a esta calidad de juegos, esta maravilla que es todo un universo. En su día, mi madre me dejaba jugar 40 minutos o una hora como mucho, porque es verdad que te atrapan. Y, hoy en día, esta calidad es una pasada, es un universo tan bien definido, tan complejo, es normal que sin querer lo disfrutes a tope unas cuantas horas.

¿Qué juegos recuerda con cariño?Super Mario, el Super Pang, que hace poco lo volví a jugar. Los simuladores de coches también me gustan. Es que es tan real que aprendes realmente a pilotar con estos juegos de simulación.

¿Le gustaría interpretar un personaje como Grimes para cine, teatro o televisión?Pues me encantaría, claro que sí, lo que pasa es que igual todavía no sé si... Bueno, ya empiezo a entrar en la edad para poder ser capitán de algo (ríe). Me tendría que poner bastante fuerte, porque todos son verdaderas máquinas físicamente. Pero bueno, no sería difícil.

¿Y cómo se ve en el género de la acción?Sí. Por suerte, sí que he hecho cositas de acción, ya que empecé con 5 años con el karate y hasta los casi 20 competía casi todos los fines de semana, estaba muy metido en el tema. En varias series he podido aprovechar ese conocimiento, para las peleas de El internado, que hacíamos shotokan con un palo, por ejemplo. Cuando entrenaba y tal, esas coreografías las montaba yo para la serie. Hacía esgrima antes, pero me dijeron: '¿Te atreves a hacer las coreografías para la serie y cambiamos de deporte?'. Y dije que sí, fue una oportunidad. También para las peleas de Gran Hotel y siempre, por suerte, hemos aprovechado ese conocimiento del tema del deporte, de la lucha, para poder sacar las escenas rápido, porque si no eran largas y con cierta complejidad. Realmente, o tienes conciencia bien el cuerpo y sabes lo que estás haciendo o sería algo complicado de sacar.

Este año se cumplen 15 años del estreno de El internado. ¿Hay sobre la mesa algún tipo de reencuentro?¿15 años ya? Pues la verdad es que no me han dicho nada. Yo ahora estoy, por suerte, grabando una serie también para Amazon que se llama Memento mori. Estamos todos muy contentos con lo que estamos haciendo, está siendo un proyecto muy interesante. Todo lo que hemos visto está siendo muy bueno, entonces espero que esta incluso guste más. Es la adaptación de una novela de César Pérez Gellida, que es de Valladolid, y nos hemos ido a grabar allí. Una ciudad maravillosa. Muy a gusto.

¿Y los compañeros de reparto...?Muy buenos, la verdad, estoy encantado (ríe). Pues a ver, Juan Fernández está, por ejemplo... La verdad es que estoy encantado porque son unos pedazo de profesionales. Estamos haciendo una cosa muy bonita y todos estamos con una entrega absoluta.

¿Nota un nuevo aluvión de fans más jóvenes que están viendo ahora El internado en Amazon?Bueno, sí es verdad que en Valladolid me han dicho 'estamos ahora viendo El internado'. Y otros me han dicho 'la he visto tres veces'. ¿Tres veces, en serio? Son 71 capítulos. Es curioso, es una serie que ya tiene sus años y la gente está enganchada, con la de buenas series que se están haciendo hoy en día. Que está muy bien El internado, pero fue hace 15 años, ha evolucionado todo a un nivel tan rápido y tan bueno que es curioso que la gente siga enganchada.